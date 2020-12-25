SON DAKİKA
YÜZ YÜZE SINAVLAR ARA TATİL SONRASINA KALDI!
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. 25 Aralık 2020 09:53

NBA'de ilk haftada 2 koronavirüs vakası

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun ilk haftasında yapılan koronavirüs testlerinde iki oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

NBA'de ilk haftada 2 koronavirüs vakası
A+ A-

NBA'den yapılan açıklamaya göre 16 Aralık'tan itibaren 558 basketbolcuya uygulanan testler sonucunda iki pozitif vaka tespit edildi. Ligde testi pozitif sonuçlanan kişiler, protokoller doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

nba , virüs , tedbir , salgın , coronavirüs , maske , normalleşme , ölümcül virüs , pandemi , koronavirüs , corona , korona , kovid , covid , covid-19 , kovid-19 , sosyal mesafe
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM