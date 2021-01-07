NBA'de Trump protestosu!

NBA’de dün oynanan maçlarda oyuncular kongre binasında yaşanan olayları milli marş esnasında ve hava atışından sonra diz çökerek protesto etti.

NBA’de sabaha karşı oynanan maçlarda oyuncular ve teknik ekip personelleri Trump'un açıklamaları sonrası Beyaz Saray’da yaşanan olayları protesto etti. Gecenin ilk maçı olan Miami Heat – Boston Celtics maçı öncesinde her iki takımda ortak bir açıklama yaparak protesto amaçlı maça çıkmamayı düşünmediklerini söyledi.

Açıklamada, "2021, yeni bir yıl. Ancak bazı şeyler değişmedi. Bu gece ağır bir yükle oynuyoruz ve ülkemizin başkentindeki olayları savunanlara ve protestoya katılanlara farklı davranıldığını biliyoruz. Geçtiğimiz baharda yaşanan olaylar ile bugün yaşananlar arasında büyük farklar olduğunu görüyoruz. Bugün yasadışı şekilde hareket eden protestoculara verilen cesaret sonrasında yapmamız gereken daha çok şey olduğunu biliyoruz. İnsanların hayatlarına neşe getirmeye çalışmak için bu akşamki maça çıkmakta kararlıyız. Ancak toplumuzdaki adaletsizlikleri unutmamalıyız ve bu sorunları vurgulamak için çalışmalıyız" ifadeleri kullanıldı.

Miami Heat – Boston Celtics maçı öncesinde milli marş esnasında tüm oyuncular ve antrenörler diz çökerek olayları protesto ederken Miami Heat’in oyuncusu Meyers Leonard diz çökmedi. Leonard, geçtiğimiz sezon Bubble’da oynanan maçlarda da diz çökme hareketini yapmamış ve bunu ülkesine hakaret olarak gördüğünü söylemişti.

DİĞER MAÇLARDA DA PROTESTO DEVAM ETTİ

Dün gece oynanan Phoenix Suns – Toronto Raptors maçı öncesinde her iki takımın oyuncuları, antrenörler ve hakemler kol kola girip sahanın ortasında çember oluşturarak yaşanan olaylara tepki gösterdi. Milwakue Bucks – Detroit Pistons maçında ise hava atışından sonra oyuncular diz çökerek protestolara katılırken Golden State Warriors – Los Angeles Clippers maçında oyuncular sahaya Black Lives Matter yazılı tişörtlerle çıktı.

Bucks’ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo maç sonrası yaptığı açıklamada, "Değişimden yanayız. Takım olarak değişimi destekliyoruz. Ne zaman doğru olmayan bir şey görsek, sesimizi yükseltip tepki göstereceğiz. Oğlum burada büyüyecek. Televizyonda gördüğümüz şeyleri onun yaşayabileceğini hayal etmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.