Potanın Perileri 3'te 3 yaptı !

2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda B Grubu’nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı’mız, gruptali son maçında Belarus’u 88-74 mağlup ederek 3’te 3 yaparak grup aşamasını sonlandırdı.

İkinci maçın sonunda çeyrek finali garantileyen Potanın Perileri, rotasyonla çıktığı maçı da kazanırken 24 yaşındaki Olcay Çakır Turgut, 15 sayı 6 asistle galibiyeti getiren isimlerin başında geldi. 22 yaşındaki Fenerbahçeli oyuncu Pelin Bilgiç ise 12 sayıyla katkı verdi.

Belarus’ta ise Adana Aski forması giyen Alexandria Bentley’nin 15 sayı, 7 ribaund ve 5 asisti yenilgiyi önleyemedi. Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, çeyrek finale çıkan oyuncularının performansından memnun olduğunu ifade ederek, Dünya Şampiyonası’na katılmayı, madalyaya gitmeyi çok istediklerini söyledi.

‘Madalyaya gitmek istiyoruz’

Memnun “Burayı kazasız belasız, sakatlık olmadan bitirdik. Şimdi bana göre şampiyonaların en önemli maçı olan çeyrek final karşılaşmasına çıkacağız. Rakip kim olursa olsun bu maçların, bu galibiyetlerin, bu emeklerin bir anlamı olması için mutlaka o maça kazanmak için çıkacağız. Bütün gücümüz neyse, konsantrasyonumuz neyse, her şeyi koymaya geleceğiz. Önümüzde 3 gün var. Ufak tefek sakatlıklar var onları tedavi edeceğiz. Oraya tek bir sonuç için çıkacağız, o da galibiyet. Dünya Şampiyonası’na katılmayı, madalyaya gitmeyi çok istiyoruz. Motivasyonumuz, inancımız yerinde. Çıkıp her şeyimizi koyacağız ortaya” ifadelerini kullandı.