F.Bahçe'nin serisini G.Saray bitirdi!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasındaki derbide Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 84-74 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligde üst üste 5., toplamda 7. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler ise ilk yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Kalinic'le boyalı alandan sayılar üreten Fenerbahçe Beko karşısında Harrison'la arka arkaya üç sayılık basketler bulan Galatasaray, 5. dakikayı 13-4 üstün geçti. Vesely'le pota altından sayılar bulan sarı-lacivertli ekip karşısında dış atışlardan bulduğu basketlerle üstünlüğü sürdüren sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Hayes'in basketiyle başlayan Galatasaray, 11. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 27-16. 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 14. dakikaya farkı 3 sayıya (27-24) indirdi. Pota altından ürettiği sayılarla sarı-lacivertli ekip, 19. dakikada eşitliği (36-36) yakalasa da sarı-kırmızılı ekip, Harrison'un etkili oyunuyla soyunma odasına 43-38 önde gitti.

İkinci yarıya Auguste'nin pota altından Harrison ile Wesbter'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 8-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, 22. dakikada farkı 13 sayıya (51-38) çıkardı. İki ekip de sayı bulmakta zorluk çekerken sarı-lacivertli ekip, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle 26. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 54-45. Çeyreğin kalan bölümümde iki takım da sayı bulmakta zorluk çekerken Galatasaray, final periyoduna 59-52 üstün girdi.

Son çeyreğe hücumda etkili başlayan Fenerbahçe, Vesely'in pota altından kaydettiği sayıyla 33. dakikada farkı 4 sayıya (62-58) indirdi. İki ekip de serbest atışlardan karşılıklı sayılar üretirken sarı-kırmızılı ekip, 35. dakikayı 68-66 üstün geçti. Taraftar desteğini arkasına alan Galatasaray, Göksenin Köksal'ın üç sayılık basketiyle 37. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 73-66. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Hayes'in sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, sahadan 84-74 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı

Galatasaray: Webster 13, Göksenin Köksal 11, Harrison 28, Hayes 11, Auguste 8, Caner Erdeniz, Erol Can Çinko, Can Korkmaz 6, Arapovic 7

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu 5, Kalinic 10, Lauvergne 7, Ahmet Düverioğlu 2, Vesely 23, Sinan Güler 2, Sloukas 8, Guduric 11

1. Periyot: 25-16

Devre: 43-38

3. Periyot: 59-52

MAÇTAN NOTLAR

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan derbi maça sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede tribünlerin önemli kısmını doldurarak takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların ısınmaya çıkmasıyla birlikte sevgi gösterilerinde bulundu.

Başkanlar maçı izledi

Galatasaray ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmayı, kulüp başkanları tribünde takip etti.

Salona öncelikle Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ardından da Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç geldi.

"Çocuklar üşümesin" kampanyasına destek

Galatasaray Kulübü, derbi öncesinde "Çocuklar üşümesin" kampanyasıyla, köy okullarına destek olmak için bir organizasyon düzenledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde GSStore stantlarından 10 liraya atkı, bere ve eldiven alan sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuların ısınmaya çıktıkları sırada bu ürünleri sahaya atarak kampanyaya destek verdi.

Toplanan ürünler, "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.

Fenerbahçe taraftarından yoksun

Fenerbahçe Beko, Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde taraftarından yoksun kaldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisini kulüpler arasındaki anlaşma uyarınca salonda takip edemedi.

Göksenin'e sevgi, Sinan Güler'e tepki

Galatasaraylı taraftarlar, kaptanları Göksenin Köksal'a sevgi gösterisinde bulunurken, eski takım kaptanları Sinan Güler'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, parkeye çıkmasının ardından uzun süre alkışladıkları Göksenin'i, sık sık tribünlere çağırdı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde ısınmaya çıkan eski takım kaptanları Sinan Güler aleyhine tezahürat yaptı.

Sinan, uzun yıllar sarı-kırmızılı ekipte görev yaptıktan sonra geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe Beko'nun yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe Beko, yabancı kontenjanına takıldı

Fenerbahçe Beko, Galatasaray karşısında yabancı kontenjanı sebebiyle 3 oyuncusundan yoksun sahaya çıktı.

Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic, Türkiye'de uygulanan 5 yabancı kontenjanı sebebiyle, Galatasaray karşısında Luigi Datome, Nicolo Melli ve Erick Green'i kadroya dahil etmedi.

Sarı-lacivertliler, yabancı hakkını Nikola Kalinic, Jan Vesely, Joffrey Lauvergne, Marko Guduric ve Kostas Sloukas'tan yana kullandı.

