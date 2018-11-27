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  5. 27 Kasım 2018 11:33

Galatasaray'a, Tibor Pleiss'ın alacaklarını ödemediği için transfer yasağı geldi!

Galatasaray'a basketbolda transfer yasağı! 2016-2017 sezonunda Galatasaray forması giyen Tibor Pleiss'ın ödenmeyen alacakları nedeniyle FIBA'dan sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı geldi.

Galatasaray'a, Tibor Pleiss'ın alacaklarını ödemediği için transfer yasağı geldi!
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Sarı-Kırmızılı kulüp, bir kez daha ödenmeyen borçlar nedeniyle FIBA'dan ceza aldı.

Sportando'nun haberine göre; FIBA Mahkeme Heyeti, Tibor Pleiss ve menajerinin, Alman pivotun 2016-17 sezonunda Galatasaray’da oynadığı dönemde alamadığı ücretlere ilişkin olarak yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Açıklanan karar ile birlikte Sarı-Kırmızılı kulübe yeni bir transfer yasağı gelirken; Galatasaray Kulübü, bu yasağı kaldırmak için Tibor Pleiss ve menajerine toplamda yaklaşık 279 Bin Euro’luk ödeme yapacak.

Galatasaray , fiba , Tibor Pleiss
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