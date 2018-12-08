Murat Murathanoğlu: Juventus basketbol takımı kuracak ve Obradovic'i istiyor

Fenerbahçe'nin kulüp televizyonunda yayınlanan programda Murathanoğlu, son zamanlarda Ülker Arena'da tribünlerin boş kalmasından dolayı veryansın eden Obradovic için Juventus iddiasında bulundu.

Fenerbahçe taraftarına seslenen Murathanoğlu, sarı-lacivertlilerin uyanık olması gerektiğini ve Juventus'un bir basket takımı kuracağını, başına Obradovic'i getirmek istediğini söyledi.

Konuşmasının devamında taraftara seslenerek "Umarım mesaj gitmiştir" diyen Murat Murathanoğlu, "Fenerbahçe taraftarı biraz uyanık olmalı, Obra boş tribünü hak eden biri değil. Juventus da büyük bir basketbol takımı kuracak ve EuroLeague'in en büyük adaylarından biri olacak gibi ve koç olarak Obradovic'i istiyorlar. Umarım mesaj gitmiştir.." dedi.

OBRADOVİC'TEN TARAFTARA SİTEM

Fenerbahçe'ye tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonluğunu kazandıran efsane koç Zeljko Obradovic, son oynanılan iç saha maçında taraftara seslenerek, "Taraftarlara durumu anlamaları için seslenmek istiyorum. Salona gelin ve bu takımı destekleyin. Her maç salon tamaman dolu olmak zorunda. Benim oyuncularım bunu hak ediyor." demişti.

