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  5. 07 Mayıs 2017 16:56

Olaylı maç sona erdi !

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi 78-70 mağlup etti.

Olaylı maç sona erdi !
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Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi ve Fenerbahçe, Play-Off final serisinin ilk maçında kozlarını Caferağa Spor Salonu'nda paylaştı.

Maç öncesinde protokol tribününde başkan Aziz Yıldırım'ın YDÜ Başkanı Işık Eyigüngör'ün üzerine yürüyüp tokat atmasıyla, salonda tansiyon iyice artmıştı.

Müthiş bir tempoda oynanan maçtan ev sahibi ekip Yakın Doğu Üniversitesi 78-70 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, 3. çeyreğin sonuna 2 dakika kala 10 sayı önde olduğu mücadelenin devamında 32-14'lük seri vererek, büyük avantajla götürdüğü maçtan yenilgiyle ayrılmış oldu.



Fenerbahçe, 3. çeyrekte bitime 2:23 kala 56-46 öndeyken, devamında verdiği 32-14'lük seri ile mücadeleyi kaybetti.

Maçın en skorer ismi 25 sayıyla Candace Parker oldu. ABD'li skorer, 9 da ribaunt aldı.

YDÜ'de 20 sayı 11 ribauntla Yelena Leuchanka galibiyeti getiren isim olurken, Kayla McBride ile Courtney Vandersloot 18'er sayı kaydetti.

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