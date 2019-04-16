Fenerbahçe Beko 76 - 43 Zalgiris (THY Euroleague play-off)

Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 76-43 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği serinin ikinci maçı, 18 Nisan Perşembe günü yine İstanbul'da oynanacak.

Müsabakaya White'ın sayılarıyla başlayan Zalgiris karşısında Ahmet Düverioğlu ve Melli'yle pota altından basketler üreten Fenerbaçe Beko, 4. dakikayı 9-5 üstün geçti. Hücumlardan boş dönen sarı-lacivertli ekip karşısında 8-0'lık seri yakalayan ve öne geçen Litvanya temsilcisi, 8. dakikada farkı 4 sayıya (9-13) taşıdı. Mola dönüşü toparlanan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 15-13 üstün tamamladı.

Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte pota altından Kalinic'le sayılar üreten Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in üç sayılık basketiyle 17. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 28-19. Potasını iyi savunan ve rakibini dış atışlara zorlayan sarı-lacivertli ekip, pota altında arka arkaya bulduğu basketlerle farkı açtı ve soyunma odasına 38-21 galip durumda gitti.

İkinci yarıya iki ekip de karşılıklı sayılar bularak başladı. Dış atışlardan bulduğu sayılarla Zalgiris karşısında farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Beko, final periyoduna 59-35 önde girdi.

Son çeyrekte Datome ve Green'in sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 76-43 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Ilija Belosevic (Sırbistan), Matej Boltauzer (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu 9, Guduric 13, Melli 4, Ahmet Düverioğlu 3, Green 12, Kalinic 16, Sloukas 2, Vesely 2, Datome 7, Sinan Güler, Tarık Biberovic 2

Zalgiris: Westermann 2, Grigonis 10, Ulanovas 4, White 8, Davies 3, Thompson 1, Wolters 6, Walkup 4, Milaknis 3, Kavaliauskas 2, Uleckas, Jokubaitis

1. Periyot: 15-13

Devre: 38-21

3. Periyot: 59-35

Beş faulle oyundan çıkan: 33.52 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko)

İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 18 müsabakada mağlup olmadı.

THY Avrupa Ligi'nde sahasında son yenilgisini 2017-2018 sezonunun 30. haftasında Unicaja Malaga'ya karşı yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

TARAFTARLARDAN KOREOGRAFİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, müsabaka öncesi koreografi yaptı.

Taraftarlar, pota arkasında sarı-lacivertli kartonlar açarken, tribünde "Together we are invincible" (Birlikte yenilmeziz) yazılı pankartı yer aldı.

CAN BARTU UNUTULMADI

Fenerbahçe Beko oyuncuları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk futbolunun ve sarı-lacivertli kulübün efsane ismi Can Bartu'yu unutmadı.

Sarı-lacivertli oyuncular, ısınmaya üzerinde "CAN'ımız ebediyen kalbimizdesin" yazısının yer aldığı pankart ile çıktı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Zalgiris ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını destekledi.

AYŞE BEGÜM ONBAŞI'NDAN GÖSTERİ

Dünya ve Avrupa şampiyonu aerobik cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, müsabaka öncesi bir gösteri sergiledi.

Red Bull sporcusu Ayşe Begüm'ün sergilediği gösteri, seyircilerden büyük alkış aldı.

ESKİ OYUNCULARI YALNIZ BIRAKMADI

Karşılaşmayı Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Alex de Souza, Mehmet Aurelio ve Fabio Luciano ile Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic de izledi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, eski oyuncularına tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

MEHMET OKUR'DAN 'FENER OL' KAMPANYASINA DESTEK

NBA'de yaşadığı şampiyonluğun yanı sıra All-Star'a seçilen ve uzun yıllar ABD'de forma giyen eski yıldız Mehmet Okur, Fenerbahçe'ye destek verdi.

Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague Play-Off ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı konuk ettiği mücadelenin devre arasında mikrofonla taraftarlara seslenen Mehmet Okur, sarı-lacivertli ekibin başlattığı 'Fener Ol' kampanyasıyla ilgili konuştu.

Kendisinin elinden geldiğince destek verdiğini belirterek sözlerine başlayan Okur, "Bir Fenerbahçeli olarak kampanyaya desteğimi verdim. Sizleri de bu kampanyaya destek vermeye ve Fenerbahçe'nin yanında olmaya davet ediyorum" dedi.