Head & Shoulders, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın ‘Özgüven Sponsoru' Oldu

Dünyanın 1 numaralı şampuanı* Head&Shoulders, basketbolun gelişimine verdiği desteği tüm hızıyla sürdürüyor. 2014 yılından beri Türkiye’de bu konuda çalışmalarını sürdüren Head&Shoulders, Türkiye Basktebol Federasyonu ile dört senedir gerçekleştirdiği işbirliğinin yanı sıra, iki senedir de A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ‘Özgüven Sponsoru’ olarak Türkiye basketboluna verdiği desteğe, bir yenisini daha ekledi. “Kazanmak Kafada Başlar” diyerek kendine güvenmenin önemini ortaya koyan Head&Shoulders şimdi de 2018-2019 sezonunun ikinci yarısından 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın ‘Özgüven Sponsoru’ oldu.

Sponsorluğa ilişkin konuşan P&G Türkiye ve Kafkasya Pazarlama Direktörü İpek Ersavaş "P&G olarak, dünyada spora en çok destek veren şirketlerden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Basketbolla özdeşleşen ve yıllardır Türkiye’de basketbolun gelişmesi için katkılarda bulunan Head&Shoulders ile Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın ‘Özgüven Sponsoru’ olarak bu desteğe bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyuyoruz. Head&Shoulders olarak ‘Kazanmak Kafada Başlar’ mottomuz ile her zaman özgüvenin önemini, kendine inanarak yola çıkmanın olumlu etkisini anlatmak istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda, tüm basketbol severlerin heyecanla takip ettiği, gerek Türkiye liginde gerekse EuroLeague’de özgüvenle mücadele eden Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile iş birliği yaptığımız için mutluyuz. Biz Head&Shoulders olarak basketbolun, fiziksel olarak sağlığa iyi geldiği kadar psikolojik olarak da özgüven sahibi olmak, takım çalışmasını öğrenmek, sosyalleşmek ve disiplin sağlayabilmek adına çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle çocukların ve gençlerin basketbola yönlendirilmesinin sağlıklı bir toplum yaratmada oldukça etkili olabileceğini düşünüyoruz. Head&Shoulders olarak, ülkemize özgüveni yüksek, hayallerinin peşinden giden ve cesaretli bir nesil kazandırarak bugünün ve geleceğin efsanelerini destekleyen projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Head&Shoulders ile yapılan anlaşmaya dair Fenerbahçe Spor Kulübü Gelir Kaynakları Direktörü Murat Dülge şunları söyledi:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ulusal ve uluslararası arenada uzun yıllardır elde ettiği başarılarla ülkemizin ve kulübümüzün global arenadaki gurur kaynağı. Fenerbahçe Beko, küresel anlamda sahip olduğu marka değeri ve büyük potansiyel ile birlikte yol arkadaşlığı yaptığı ticari ortaklara da önemli bir katma değer sağlıyor. Bugün itibariyle özgüven sponsorumuz olan Head&Shoulders ve tabi ki P&G’nin spora verdikleri destek ve sahip oldukları marka gücüyle takımımıza çok önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızı Euroleague arenasında kümülatif olarak yaklaşık 470 milyon kişi takip ediyor. Bu çok önemli bir rakam. Birlikte yürüdüğümüz markalar için çok değerli bir veri. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızın ulaştığı erişim rakamları bizi Avrupa’daki rakiplerimizin önüne taşımış, NBA takımlarıyla mücadele eder noktaya getirmiş durumda. Head&Shoulders ile bu anlaşma dahilinde dijital platformlardaki içeriklerimizi de kapsayan bir iş birliğimiz olacak. Fenerbahçe markası zaten aidiyetle kendisine bağlı taraftarının gücüyle çok önemli bir marka, önemli bir değer. Fenerbahçe Türk sporunun lokomotifi ve söz sahibi. P&G ve Head&Shoulders da Fenerbahçe Beko’nun ‘özgüven sponsoru’ olarak aramıza katıldı. Dünyanın 1 numaralı şampuanı olan Head&Shoulders’a ailemize hoş geldin diyoruz.