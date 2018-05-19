Real Madrid CSKA'yı devirdi !

Fenerbahçe Doğuş ile Real Madrid arasındaki final maçı 20 Mayıs Pazar günü oynanacak. CSKA Moskova ise Litvanya temsilcisi Zalgiris'le üçüncülük maçına çıkacak.
Oldukça tempolu başlayan karşılaşmada, Higgins'le etkili olan CSKA Moskova, ilk 5 dakikayı 13-9 önde geçti. Hızlı hücumlarla farkı kaçan Rus ekibi, ilk periyodu 30-20 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe oldukça etkili başlayan Real Madrid, 8-0'lık seriyle 12. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü. Carroll'ın skorer oyunuyla İspanyol ekibi, 13. dakikada 37-34 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrek sonunda üstünlüğünü koruyan Real Madrid, soyunma odasına 47-46 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte tempo oldukça düştü ve 25. dakika 51-51'lik eşitlikle geçildi. Doncic'in etkili oyunuyla üstünlüğü eline geçiren Real Madrid, final periyoduna 63-56 önde girdi.
Final periyoduna da iyi başlayan Real Madrid, 33. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 61-73. Tempoyu rakibine kaptırmayan Real Madrid, son 1 dakika 51 saniyeye 10 sayılık avantajla girdi: 75-85. Üstülüğünü koruyan Real Madrid, sahadan 92-83 galip ayrılarak finalist oldu.
CSKA Moskova: 83 - Real Madrid: 92
Salon: Stark Arena (Sırbistan)
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Robert Lottermoser (Almanya), Matej Boltauzer (Slovenya)
CSKA Moskova: Higgins 15, Rodriguez 5, Kurbanov 7, Antonov, Hunter 4, De Colo 20, Rudd, Fridzon, Vorontsevich, Clyburn 16, Khryapa, Hines 16
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
Real Madrid: Campazzo, Doncic 16, Taylor 3, Reyes 5, Ayon 12, Causeur 6, Randolph 2, Fernandez 6, Carroll 9, Tavares 5, Llull 16, Thompkins 12
Başantrenör: Pablo Laso
1. Periyot Sonucu: 30-20
2. Periyot Sonucu: 46-47 (16-27)
3. Periyot Sonucu: 56-63 (10-16)
4. Periyot Sonucu: 83-92 (27-29)
5 Faulle Oyundan Çıkan: 34.35 Kurbanov (CSKA Moskova); 34.35 Tavares (Real Madrid)
AA