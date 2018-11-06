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  5. 06 Kasım 2018 21:27

THY Euroleague Final-Four'unun biletleri tükendi

THY Euroleague'de Final-Four heyecanı şimdiden başladı! Euroleague'den yapılan açıklamada İspanya'da oynanacak Final-Four maçlarının biletlerinin tükendiği belirtildi.

THY Euroleague Final-Four'unun biletleri tükendi
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İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde yapılacak THY Euroleague Final-Four'unun biletleri tükendi.

Euroleague'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 17-19 Mayıs 2019'da İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena oynanacak Final Four maçları için bugün genel satışa çıkarılan biletlerin birkaç saat içinde tükendiği belirtildi.

Final-Four'da mücadele edecek takımların belli olmasının ardından satışa sunulmak üzere, bu 4 takım için altı yüzer kişilik bilet ayrıldığı da bildirildi.

Açıklamada ayrıca VIP, seyahat turları ya da internet üzerinden yeniden satışa çıkarılan biletleri satın alarak basketbolseverlerin organizasyonu takip edebileceği hatırlatıldı.

THY Euroleague , Euroleague Final Four
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