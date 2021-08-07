Busenaz Sürmeneli altın madalyayla olimpiyat şampiyonu oldu
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, bugün Tokyo'da altın madalya için ringe çıktı. 69 kiloda finale çıkan Sürmeneli, Çinli Hong Gu karşılaştı. Sürmeneli, Çinli rakibini yenerek ilk altın madalyayı kazanan milli kadın boksör oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'nci gününde boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi. Final müsabakası bugün 09.15 itibariyle başladı. Sürmeneli, Çinli rakibini yenerek Olimpiyat Şampiyonu oldu.
Geçtiğimiz hafta Kokugikan Arena'da Busenaz, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı.
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