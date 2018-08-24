Diego Reyes bedavaya geliyor !

Fenerbahçe'nin yeni transferi Meksikalı Diego Reyes, kariyerine ülkesinin önemli kulüplerinden America'da başladı.

1.90lık boyuyla hava toplarındaki etkinliğiyle kısa sürede Avrupa'nın ilgisini çeken Diego Reyes, 2013 Yılında Porto'ya 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Porto'da istikrar yakalamakta zorluk çeken Reyes, 2015-2016'da Real Sociedad, bir sonraki sezon ise Espanyol formasıyla La Liga'da boy gösterdi. İspanya’daki iki sezonda 61 maça çıkan ve istikrar yakalayan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon başı Porto'ya döndü. Porto'da ilk 11'e girmekte zorlanan Reyes sadece 12 lig maçına çıktı.

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PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Portekiz ekibinin sözleşmesini uzatmaması nedeniyle boşta kalan Reyes'in tercihi Fenerbahçe oldu… Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Reyes için sarı lacivertliler bonservis bedeli ödemeyecek. Meksika Milli Takımı’nın da istikrarlı isimlerinden olan Reyes, 54 kez milli formayı giydi. Dünya Kupası kadrosunda olmasına rağmen Reyes sakatlığı nedeniyle Rusya'da forma giyemedi. Duran toplarda attığı kafa golleriyle dikkat çeken Reyes, hemen hemen her sezon skora katkı yapmayı da başardı.