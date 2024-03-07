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  4. 57 yaşındaki efsane Mike Tyson yıllar sonra ringe geri dönüyor! O maç canlı yayınlanacak

57 yaşındaki efsane Mike Tyson yıllar sonra ringe geri dönüyor! O maç canlı yayınlanacak

57 yaşındaki efsane Mike Tyson yıllar sonra ringe geri dönüyor! O maç canlı yayınlanacak
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Jake Paul ve Mike Tyson arasında gerçekleşecek boks maçının Netflix tarafından canlı olarak yayınlanacağı duyuruldu. 20 Temmuz'da gerçekleşecek bu müsabakada 27 yaşındaki genç sporcuyla Tyson'un karşı karşıya gelmesi, sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.

Netflix, Jake Paul ve boks dünyasının efsane isimlerinden Mike Tyson arasında düzenlenecek olan heyecan dolu bir boks maçının izleyicilere sunulacağını duyurdu. Bu mücadele spor tutkunlarının heyecanla beklediği bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

"DEMİR MIKE'I UYUTMANIN ZAMANI GELDİ"

Jake Paul: ‘’21. yüzyılın en büyük dövüşü.. Demir Mike'ı uyutmanın zamanı geldi.’’

RAKİBİ JAKE PAUL KİMDİR?

Jake Paul ( 17 Ocak 1997’de Cleveland , Ohio’da doğdu ) Amerikalı bir boksör, web video yapımcısı ve aktör.

İlk olarak artık aktif olmayan internet video platformu Vine’da yine kardeşi Logan Paul ile paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çekti.

2016’da Paul, iki sezon boyunca Dirk Mann olarak oynadığı Disney dizisi Bizaardvark’ta rol aldı.

2017’de It’s Everyday Bro single’ını Team 10 ile birlikte yayınladı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde platin oldu.

Aynı yıl Gucci Mane’nin oynadığı şarkının remiksi yayınlandı .

Paul’ün boks kariyeri, Ağustos 2018’de kardeşinin KSI’ye karşı mücadelesini savunarak, erkek kardeşinin küçük kardeşi Deji Olatunji’yi amatör bir boks maçında yenerek başladı.

2020’de profesyonel bir boksör olarak ilk dövüşünü ilk rauntta TKO’ya YouTuber AnEsonGib’i yenerek yaptı.

Sonuç olarak Paul, eski basketbolcu Nate Robinson’ın yanı sıra eski MMA dövüşçüleri Ben Askren , Tyron Woodley (iki dövüş) ve Anderson Silva’ya karşı yaptığı diğer dövüşleri de kazandı.

Paul, Şubat 2023’te İngiliz Tommy Fury’ye karşı ilk yenilgisini aldı.

Etiketler mike tyson maç ring boks
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