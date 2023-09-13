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A Millilerin Avrupa'daki rakipleri belli oldu

A Millilerin Avrupa'daki rakipleri belli oldu
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A Milli Kadın Sutopu Takımı -16 Ocak 2024'te İsrail'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda C grubunda karşılaşacağı rakipleri belli oldu.

A Milli Kadın Sutopu Takımı'nın 3-16 Ocak 2024'te İsrail'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belirlendi.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın C Grubu'nda yer alacağı belirtildi.

Ay-yıldızlı ekibin grupta Romanya, Sırbistan ve Çekya'yla mücadele edeceği kaydedildi.

 

Etiketler A Milli Kadın Sutopu Takımı sutopu şampiyona rakipler avrupa
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