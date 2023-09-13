A Millilerin Avrupa'daki rakipleri belli oldu
A Milli Kadın Sutopu Takımı -16 Ocak 2024'te İsrail'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda C grubunda karşılaşacağı rakipleri belli oldu.
A Milli Kadın Sutopu Takımı'nın 3-16 Ocak 2024'te İsrail'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belirlendi.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın C Grubu'nda yer alacağı belirtildi.
Ay-yıldızlı ekibin grupta Romanya, Sırbistan ve Çekya'yla mücadele edeceği kaydedildi.
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