14 yaşındaki Muhsine'den büyük başarı

Muhsine Gezer, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen IPC Özel Sporcular Dünya Atletizm Şampiyonası’nda T20 kadınlar 800 metre yarışında üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu sporcusu olarak milli takım adına piste çıkan 14 yaşındaki Muhsine, kendisinden yaşça çok büyük sporcularla mücadele etti. Birbirinden güçlü rakiplerinın arasından sıyrılıp, 2.20.54’lük derecesiyle üçüncülük kürsüsüne çıkan Muhsine Gezer bronz madalyanın sahibi oldu.

800 ve 1500 metrede Türkiye şampiyonlukları bulunan Muhsine Gezer’in Burhaniye’deki antrenörü Deniz Erenoğlu, üç yıldır atletizmle uğraşan sporcusunun 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanacağına inandığını belirterek, “Hedefimiz önce 27 Temmuz’da İsviçre’de başlayacak Avrupa Gençler Şampiyonası, ardından 2019’daki dünya şampiyonası. Ben Muhsine’nin 2019’da 800 metrede dünya şampiyonu olacağına, 1500 metrede ise ilk üçe gireceğine inanıyorum. Ama 2020’de Tokya’da mutlaka kürsüye çıkacak” dedi.