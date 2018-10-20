Milli atlet Gurbet Damar intihar etti

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi milli atlet Gurbet Damar, antrenmanda okula getirdiği tabancayla intihar etti.

Göğsüne bir el ateş eden Damar kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kurtarılamadı. Görgü tanıkları, Damar'ın aynı sınıfta arkadaşı kendisi gibi görme engelli milli atlet İ.Y. ile tartıştıktan sonra intihar ettiğini öne sürdü. Damar'ın cenazesini almaya gelen okul arkadaşları ve milli sporcular hastane önünde gözyaşı döktü.

Ardından atletizme olan ilgisini daha da artıran Damar, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 100 ve 200 metrede birinci oldu. Daha sonra İzmir'de düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası'na katılan Gurbet Damar, iki dalda Türkiye rekoru kırdı. 100 metrede 14,89'luk ve 400 metrede ise 1.082'lik derecelerle Türkiye rekoru kıran Gurbet Damar, katıldığı uluslararası yarışmalardan derecelerle döndü.

Damar, Dubai'de yapılan Dünya Görme Engelliler Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmıştı.