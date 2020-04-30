Filenin Sultanları: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 yenerek Olimpiyat vizesi aldı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 yenerek bu yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Filenin Sultanları, Avrupa Kıtası Elemeleri final maçında setleri 25-17, 25-19 ve 25-22 skorlarla kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, maçın son anlarını Twitter hesabından paylaştı.

https://twitter.com/TVForgtr/status/1216423890144186370

Türkiye, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan eleme karşılaşmalarında B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenilmiş; daha sonra Hırvatistan'ı 3-1, Belçika'yı 3-2, yarı finalde de Polonya'yı yine 3-2 mağlup etmişti.

Almanya ise ev sahibi Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek finale çıkmıştı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı geçen yıl Avrupa ikincisi olmuştu.

https://twitter.com/TVForgtr/status/1216420231222001664

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Hazır ol Tokyo, Türkiye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında, "Son Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi büyük bir başarıyla temsil eden millilerimizin bu yılki istikrarlı performansı, Tokyo 2020 öncesinde bizleri fazlasıyla mutlu etti. Hollanda'da Filenin Sultanları'nı bir an olsun yalnız bırakmayan gurbetçi kardeşlerimize de şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

https://twitter.com/kasapoglu/status/1216417497781624832

Sekiz yıl sonra yeniden olimpiyat bileti

2012 Londra Olimpiyatları'nda da mücadele eden Filenin Sultanları, finallerde beş maçta iki galibiyet ve üç mağlubiyet almış ancak çeyrek finale kalamamıştı.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıtası Elemeleri Türkiye'de oynanmış, Filenin Sultanları beş maçın üçünü kaybederek finallerde mücadele etme hakkı kazanamamıştı.

Filenin 14 sultanı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 14 kişilik kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

PASÖRLER: Naz Aydemir Akyol (Fenerbahçe Opet), Cansu Özbay (VakıfBank)

PASÖR ÇAPRAZLARI: Meryem Boz (Aydın Büyükşehir Belediyesi), Ebrar Karakurt (VakıfBank)

SMAÇÖRLER: Hande Baladın (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları), Tuğba Şenoğlu (Atlasglobal Yeşilyurt), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet)

ORTA OYUNCULAR: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş (VakıfBank), Aslı Kalaç (Galatasaray HDI Sigorta)

LİBEROLAR: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (Atlasglobal Yeşilyurt)

Deniz Gökçe: Tecrübe eksiğimiz olduğu kesin ancak bu, zamanla kazanılan bir şey (2012)

