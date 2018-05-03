Milli güreşçilerimizden madalya şov !

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen şampiyonanın 4’üncü gününde kadın güreşçilerimiz minderde adeta madalya şov yapıyor! Kadınlar 59 kiloda mücadele eden Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar rakibi Hristova’yı 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 55 kiloda Ukraynalı rakibi Voitova’yı 10-0 sayı tuşuyla yenen Bediha Gün, Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazandı.

Son dünya üçüncüsü Evin Demirhan ise 50 kiloda İspanyol rakibini 1 dakika 16 saniyede tuş etti. Kadınlar 50 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıkan Evin, Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazanmış oldu. 68 kiloda ise Buse Tosun, Polonyalı rakibi Michalik’i 6-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.



Son olarak Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kilo finalinde Yasemin Adar, Rus Ekaterina Bukina'yı yenerek üst üste 3. kez altın madalya kazandı.

Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu !