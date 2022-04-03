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Güreşte bir altın madalya da Murat Fırat'tan

Güreşte bir altın madalya da Murat Fırat'tan

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda rakibini 3-1 yenen Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Murat Fırat, Avrupa Şampiyonu oldu.

Fırat, grekoromen stil 67 kilo finalinde ev sahibi ülkeden Krisztian Istvan Vancza ile karşılaştı.

Macar rakibini 3-1 yenen Murat, büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Böylece Türkiye'nin şampiyonadaki altın madalya sayısı 7'ye ulaştı.

Milli güreşçi, geçen yıl Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya almıştı.

Murat Fırat, Budapeşte'de çeyrek finalde Sırp Sebastian Nad'ı 5-1, yarı finalde de Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'u 2-0 yenerek finale çıkmıştı.

Milli güreşçi, final müsabakasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Benim için zorlu bir müsabakaydı, şükürler olsun ülkeme altın madalya kazandırdım. Dünya Şampiyonası'nda da hedefimiz şampiyonluk. Beni yetiştiren hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Madalyam, beni destekleyen herkese armağan olsun" diye konuştu.

Etiketler Murat Fırat güreş avrupa Avrupa Güreş Şampiyonası
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