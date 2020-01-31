Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Huddersfield Town’un Kosovalı sağ beki Florent Hadergjonaj’ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Kasımpaşa kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, bu bağlamda İngiltere takımlarından Huddersfield’den, Hadergjonaj’ı kadrosuna kattı.

Kasımpaşa’nın resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen İngiltere takımlarından Huddersfield’ın 25 yaşındaki oyuncusu Florent Hadergjonaj, Kemerburgaz Tesisleri’mizde düzenlenen imza töreninde kendisini bedelsiz kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

