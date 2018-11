LoL 2019-2021 dünya şampiyonalarının yerleri belli oldu!

Riot Games, League of Legends 2019-2020-2021 Dünya Şampiyonaları nerelerde düzenleneceğini açıkladı. İşte League of Legends'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama.

"League of Legends esporunun hayranları, oyuncuları ve ortakları için uzun bir gelecek inşa etmeye ve bunu yaşatmaya olan bağlılığımızın parçası olarak, 2019, 2020 ve 2021 League of Legends Dünya Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak bölgeleri bugün sizinle paylaşacağımız için gururluyuz.

Sunduğumuz etkinlik deneyimlerinin bütün sporlarda en iyilerin arasına girmesini istiyoruz. Büyük küresel etkinlikler için planlarımızı daha erken paylaşarak izleyicilere, oyunculara, takımlara ve ortaklara hazırlanmak için daha fazla zaman tanıyacağız. Bunun dünyanın dört bir yanındaki etkinliklerimize katılan herkesi olumlu etkileyecek, önemli bir adım olduğuna inanıyoruz."

Önümüzdeki yıl, yani Avrupa'da gerçekleşen son Dünya Şampiyonası'nın Berlin, Almanya'da tamamlanmasından dört yıl sonra şampiyona yeniden Avrupa'ya dönecek. Şampiyonaya ev sahipliği yapacak tüm şehirler önümüzdeki dönemde paylaşılacak olsa da 2019 Dünya Şampiyonası Finali Işık Şehri olarak tanınan Paris, Fransa'da AccorHotels Arena'da gerçekleşecek. Avrupa ligimize dair uzun vadeli ortaklıklar ve fazlası hakkındaki haberler için Kasım ayının başlarını bekleyin.

Çin'de gerçekleşen 2017 Dünya Dünya Şampiyonası sırasında, geleneksel spor etkinlikleriyle boy ölçüşebilecek izleyici sayılarına ulaşmıştık. Yarı finaller 80 milyonun üzerinde izleyici çekerken; 40.000'in üstünde taraftar Pekin Ulusal Stadyum'unu (Kuş Yuvası) doldurmuştu.

Dünya Şampiyonası'nı en büyük ve en tutkulu kitlelerimizden birinin ayağına getireceğimiz 2020 Dünya Şampiyonası'nda aynı başarıyı tekrarlamayı umuyoruz.



Kuzey Amerika son sekiz Dünya Şampiyonası'nın üçüne ev sahipliği yaptı. Kuzey Amerika LCS, takım ortaklarıyla birlikte büyümeye ve gelişmeye devam ederken; 2021 yılında bu bölgeye döneceğimiz için gerçekten çok heyecanlıyız.