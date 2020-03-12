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  4. 12 Mart 2020 15:11

McLaren Avustralya Grand Prix'sinden çekildi

Formula 1 takımlarından McLaren, yeni tip koronavirüs nedeniyle Avustralya Grand Prix'sinden çekildiğini duyurdu.

McLaren Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
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Formula 1 takımlarından McLaren, bir çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta sonu koşulacak sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinde yer almayacaklarını bildirdi.

Açıklamada, çalışanın karantinaya alındığı ve takım kararının Formula 1 ve FIA yönetimiyle paylaşıldığı aktarıldı.

17-19 Nisan tarihlerinde Çin'in ev sahipliği yapacağı sezonun 4. yarışı, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

Bahreyn'de 20-22 Mart tarihlerinde koşulacak sezonun ikinci grand prix'si ise artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak. 2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.

(AA)

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McLaren , formula 1 , avustralya grand prix
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