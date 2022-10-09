Milliler Dünya Kupası’nda 8 madalya kaptı

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcuları, Mersin'de düzenlenen organizasyonda 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Mersin’in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası’nda final müsabakaları tamamlandı. Mersin Olimpik Cimnastik Salonu’nda gerçekleşen organizasyonun son günündeki final müsabakaları, erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapıldı.

Müsabakalarda madalya mücadelesi veren sporcular, yer, denge, halka, asimetrik paralel, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında jüriden en yüksek değerlendirmeyi alabilmek için yarıştı.

Türkiye 8 madalya kazandı

Milli sporculardan Adem Asil halkada altın, yer ve barfikste gümüş madalya sevinci yaşadı. Ay yıldızlı cimnastikçi Ferhat Arıcan da paralel barda altın, kulplu beygirde gümüş madalya kazandı.

İbrahim Çolak’ın halkada bronz madalya elde ettiği organizasyonda, Bilge Tarhan atlama masasında gümüş, Sevgi Seda Kayışoğlu ise yer aletinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Yarışlarda alınan sonuçlar

Erkekler kategorisi finallerinde alınan sonuçlar şöyle:

Yer aleti

1. Dmitriy Patanin (Kazakistan) – 14 bin 550 puan

2. Adem Asil – 14 bin 300 puan

3. Chia-Hung Tang (Tayvan) – 14 bin 250 puan

Paralel bar

1. Ferhat Arıcan – 14 bin 800 puan

2. Robert Tyorogal (Litvanya) – 14 bin 550 puan

3. Andrei Vasile Muntean (Romanya) – 14 bin 400 puan

Kulplu beygir

1. Yu-Jan Shiao (Tayvan) – 15 bin 50 puan

2. Ferhat Arıcan – 14 bin 450 puan

3. Radomir Sliz (Çekya) – 14 bin 50 puan

Atlama masası

1. Gabriel Burtanete (Romanya) – 14 bin 725 puan

2. Leandre Sauve (Kanada) – 14 bin 325 puan

3. Wei-Sheng Tseng (Tayvan) – 14 bin 100

Halka aleti

1. Adem Asil – 15 bin puan

2. Guan-Yi Lin (Tayvan) – 14 bin 500 puan

3. İbrahim Çolak – 14 bin 400 puan

Barfiks aleti

1. Robert Tyorogal (Litvanya) – 14 bin 350 puan

2. Adem Asil – 14 bin 50 puan

3. Yordan Aleksandrov (Bulgaristan) – 13 bin 700 puan

Kadınlar kategorisi finallerinde alınan sonuçlar şöyle:

Yer aleti

1. Ana Barbosu (Romanya) – 12 bin 900 puan

2. Andrea Preda (Romanya) – 12 bin 650 puan

3. Sevgi Seda Kayışoğlu – 12 bin 400 puan

Denge aleti

1. Ana Barbosu (Romanya) – 13 bin 950 puan

2. Pin-Ju Lai (Tayvan) – 12 bin 900 puan

3. Andrea Preda (Romanya) – 12 bin 600 puan

Asimetrik paralel

1. Ana Barbosu (Romanya) – 13 bin 600 puan

2. Jessica Dowling (ABD) – 13 bin 350

3. Barbora Mokosava (Slovakya) – 13 bin 100 puan

Atlama masası

1. Teja Belak (Slovenya) – 13 bin 875 puan

2. Bilge Tarhan – 13 bin puan

3. Tijana Korent (Hırvatistan) – 12 bin 875 puan