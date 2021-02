Türk profesyonel boks tarihinin en büyük maçı S Sport Plus’ta

Türk profesyonel boks tarihinin en büyük maçı 28 Şubat’ta Miami’de gerçekleşiyor. Avni Yıldırım WBC- WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçı için “Canelo” Saul Alvarez ile karşı karşıya geliyor. Büyük buluşmanın detaylarını anlatmak için Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Avni Yıldırım, Arena Boxing Kurucusu Ahmet Öner, karşılaşmayı Türkiye’de canlı yayınlayacak olan S Sport Plus’ın Genel Müdürü Zeynep Acar ve Avni Yıldırım’ın koçu Joel Diaz’ın katılımıyla CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul’da bir basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç “ Avni Yıldırım için elimizden geleni yapacağız. Başarısıyla çok gurur duyuyor ve onu tebrik ediyorum. Bu maça çıkmak kolay değil, maçın yayıncı kuruluşu S Sport Plus’a da ayrıca teşekkür ediyorum. “dedi

Kariyeri için dönüm noktası olan yılın maçıyla ilgili Avni Yıldırım: “ Bu aşamaya gelene kadar çok zorlu yollardan geçtim, çok sabrettim ve çok çalıştım. Bu ülkenin öz evladı olarak ülkemin desteği ile başaracağım. Altın kemeri ülkemize getirmeyi çok istiyorum, elimden gelenin en iyisini yapacağım.” dedi.

Dev maçla ilgili Arena Boxing kurucusu Ahmet Öner: “ Avni ile birlikte çok çalıştık. Bu çapta büyük bir spor organizasyonuna ilk kez bir Türk boksör çıkıyor. Bu yüzden maçın sonucu hiç önemli değil, kazansak da kaybetsek de bizim için büyük başarı. Kazanmak için ringe çıkacağız.” dedi.

Türk profesyonel boks tarihinin en büyük maçını, Türk sporseverlerle S Sport Plus'ta buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşattıklarını belirten S Sport Plus Genel Müdürü Zeynep Acar: “S Sport Plus olarak, dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlıyor, sporun her branşını tüm Türkiye’de sporseverlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Avni bu maç için 'dünyayı şoke edeceğim' dedi. Bu tarihi maçta, Avni Yıldırım'ın dünyayı şoke etme anını S Sport Plus'ta ekrana getirmek için sabırsızlanıyoruz” dedi. Acar, WBC - WBA dünya süper orta sıklet unvan maçını, sporseverlerin yeni alışkanlığı S Sport Plus'tan Yücel Tuğan'ın anlatımı ve Mustafa Baş’ın yorumlarıyla ister TV’den ister tabletten, tercih edilen ekranda izlenebileceğini belirtti.

Dünya Bu Maça Kilitlendi: Yıldırım, hem Türkiye hem de dünya boks tarihine adını altın harflerle yazdıracak

Avni Yıldırım, 27 Şubat Pazar günü (saat farkı sebebiyle Türkiye’de 28 Şubat) Miami Hard Rock Stadyumu’nda boks dünyasının en büyük yıldızı Canelo Alvarez’e karşı ringe çıkacak. 200’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak karşılaşmanın Muhammed Ali, Mike Tyson, Floyd Mayweahter, Manny Pacquiao maçları kalibresinde bir maç olacağı tahmin ediliyor. WBC'de mandatory challenger statüsünü elinde tutan Yıldırım için maç büyük anlam taşıyor. Yıldırım maçı kazansa da kaybetse de adını elit boksörler listesine yazdıracak. S Sport Plus’ta canlı olarak izlenebilecek, yılın maçı S Sport Plus’ın çoklu ekran teknolojisi ile cepten, tabletten, bilgisayar ve televizyondan da izlenebilecek.

80 Bin Kişilik Stadyumda Yılın Maçı için 57 Bin Liralık Biletler Satışa Sunuldu

Canelo Alverez vs Avni Yıldırım karşılaşması dünya basınında büyük ses getirdi. Amerika’da ve dünyanın her yerinde geniş hayran kitlesi olan Meksikalı Canelo’nun bokstaki süper yıldız statüsü bilet fiyatlarını da etkiledi. Toplamda 80 bin kişilik olan dev stadyumda maçı en iyi yerden izlemek isteyenler 8 bin ABD dolarını gözden çıkarttı.

“Canelo” Saul Alvarez kimdir?

Hafif, orta sıklet, süper orta sıklet ve hafif ağır sıklet olmak üzere 4 farklı ağırlık sınıfında dünya şampiyonluklarını elinde bulunduran “Canelo” geçtiğimiz günlerde dünyanın en başarılı aktif boksörü seçildi. Kariyeri boyunca yaptığı 57 maçın 54'ünü kazandı. 36 nakavtı bulunan boksör 1 kez kaybetti, 2 kez berabere kaldı. 2020 yılının ikinci yarısında 37 Milyon Dolar kazanan boksör Forbes'un en çok kazanan sporcular listesinde 30. sırada yer aldı. Alvarez, dünyanın en büyük spor sözleşmelerinden birine imza atan sporcular arasında yer alıyor. 2018 yılında DAZN, Alvarez ile 5 yıllık süreyi kapsayan 365 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı, sözleşmeden 2020 yılında ayrıldı.