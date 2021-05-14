Türkiye'ye bir şok daha: Formula 1 yarışı da iptal edildi

Formula 1, Türkiye'de 11-13 Haziran tarihlerinden gerçekleşmesi planlanan yarışın iptal edildiğini açıkladı.

Formula 1'in Türkiye'de 11-13 Haziran tarihlerinden gerçekleşmesi planlanan yarışın iptal edildiği duyuruldu.

Türkiye'nin takvimden çıkarılmasının ardından Fransa'nın bir hafta öne çekildiği ve Avusturya'da iki yarış yapılacağı açıklandı.