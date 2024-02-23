  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
  4. Yelkenler Kardeşlik Kupası için yarışıyor

Yelkenler Kardeşlik Kupası için yarışıyor

Yelkenler Kardeşlik Kupası için yarışıyor
Güncelleme:

Bu yıl sekizinci kez düzenlenecek MYK – MASS Kardeşlik Kupası, 2 Mart 2024 tarihinde MASS Arıtma Sistemleri ana sponsorluğuyla gerçekleştirilecek. Yarış kayıt ücretlerinden elde edilen tüm gelir İleri Yaşam Vakfı’na bağışlanacak

Marmara Yelken Spor Kulübü tarafından, MASS Arıtma Sistemleri ana sponsorluğunda, 02 Mart 2024 tarihinde İstanbul Boğazı’nda düzenlenecek Kardeşlik Kupası ile tüm yelken tutkunları bir araya geliyor.

TYF programında yer alan ve bu yıl 8.’si düzenlenecek olan, MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yarışları, IRC – Destek – Sportsboat sınıflarının katılımına açık olacak.

İstanbul’un doyumsuz doğal ve tarihi güzelliklerinin oluşturduğu büyülü atmosferinde, İstanbul Boğazı gibi dünyada eşine az rastlanan bir parkurda yapılan yarışlarda yelkencilerin rekabet düzeyi yüksek mücadelesi, izleyicilere büyük heyecan sunarken görsel bir şölen yaşatacak.

Büyük bir heyecana ve çekişmeye sahne olması beklenen yarışlarda dereceye girecek sporculara ödülleri 4 Mart Pazartesi günü saat 19.30’da Marmara Yelken Kulübü’nde düzenlenecek kokteylde törenle verilecek. Kardeşlik Kupası’nın her yıl daha da büyüyerek Türkiye’nin en kapsamlı yelken yarışlarından biri olması hedefleniyor.

Etiketler MYK – MASS Kardeşlik Kupası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kişisel bilgilerimiz tarikatlara verilecek; düzenleme Meclis'ten geçti Kişisel bilgilerimiz tarikatlara verilecek; düzenleme Meclis'ten geçti Mevduat faizleri zirveye koşuyor! 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? Mevduat faizleri zirveye koşuyor! 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? Takım otobüsüne bombalı saldırı: Çok sayıda futbolcu yaralandı! Takım otobüsüne bombalı saldırı: Çok sayıda futbolcu yaralandı! Belediye başkan adayından “garip” isteğe “çirkin” yanıt Belediye başkan adayından “garip” isteğe “çirkin” yanıt 1250 yıllık gelenek değişti! Çıplak festivale kadınlar da katıldı 1250 yıllık gelenek değişti! Çıplak festivale kadınlar da katıldı Türkiye'nin eşsiz Osmanlı'nın hatırası göz göre göre yok oluyor Türkiye'nin eşsiz Osmanlı'nın hatırası göz göre göre yok oluyor Forbes, ''En zengin 10 Türk''ü açıkladı! Toplam servetleri 30 milyar Dolar'a dayandı Forbes, ''En zengin 10 Türk''ü açıkladı! Toplam servetleri 30 milyar Dolar'a dayandı Hastalarını özel hastaneye yönlendirip, ameliyat yapan doktora gözaltı Hastalarını özel hastaneye yönlendirip, ameliyat yapan doktora gözaltı 3 çocuk çaldıkları otomobille Bursa’da kaçarken yakalandılar 3 çocuk çaldıkları otomobille Bursa’da kaçarken yakalandılar ''Türk Escobar''ın tedbir konulan mal varlığı dudak uçuklattı ''Türk Escobar''ın tedbir konulan mal varlığı dudak uçuklattı