Fatih Terim o ismi istiyor !

Galatasaray'ın forvet adayları arasında yer alan 28 yaşındaki golcü, kulübü Everton'da ciddi sorunlar yaşıyor.

Başta takım kaptanları olmak üzere futbolcuların, "Ya o gider ya da biz"dediği tecrübeli golcü, Londra'da çok huzursuz olduğunu dile getirdi.

Niasse'ın isyanı, Florya'da yankı buldu. Teknik direktör Fatih Terim'in,"Niasse gelmek isterse, kapımız açık. Transferi için ne gerekiyorsa yaparız" mesajını yolladığı öğrenildi.

Durum değerlendirmesi yapıyor

Şu sıralarda Niasse ve menajeri durum değerlendirmesi yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun kulübüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle maliyetinin uygun olabileceği düşüncesine sahip. Seçimin ardından Niasse konusunda bir maliyet araştırması yapılacak. Tecrübeli futbolcunun da olumlu sinyal göndermesi halinde, bu transferin gerçekleşmesi mümkün görünüyor.

Gomis'le birlikte oynayabilir

Oumar Niasse, Galatasaray'ın yeni sezon kadro planlamasında hem ilk 11 hem de Gomis'e alternatif olarak düşünülüyor. Özellikle Sarı-Kırmızılı ekibin hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda mücadele edeceği göz önüne alındığında, bol alternatifli bir kadroya ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.