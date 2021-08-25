Fenerbahçe Pelkas için gelen teklifi reddetti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Dimitris Pelkas için Rubin Kazan'dan 6 milyon Euro'luk teklif geldi.

Fenerbahçe, Dimitris Pelkas için gelen transfer teklifini kabul etmedi.

Pelkas'a gelen transfer teklifini Vitor Pereira ile paylaşan Fenerbahçe yönetimi, Yunan yıldızın satılmaması yönünde karar aldı.

Pelkas için gelen 6 milyon Euro'luk teklifi yeterli bulmayan Fenerbahçe, Yunan futbolcu için minimum 10 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor.