Fenerbahçe'de ayrılık: Yeni transfer ile yollar ayrıldı
Steven Caulker, Gaziantep'te. İki kulüp İngiliz savunmacının 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK, Steven Caulker'ı kiraladı. İki kulüp, futbolcunun 1 yıllık kiralanması konusunda el sıkıştı.
OPSİYONU VAR
Deneyimli İngiliz savunmacının satın alma opsiyonu da var. Caulker, sezon başı Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak katılmıştı ama Vitor Pereira, onun sistemine uymadığını belirterek kadro dışı bırakmıştı.
EROL BULUT DEVREYE GİRDİ
Kayserispor ile de görüşen İngiliz stoper tercihini Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK'dan yana kullandı. Bulut Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Caulker transferini istemesine rağmen gerçekleşmemişti. Bulut, Alanyaspor'un başındayken de Caulker ile çalışmıştı.
Fenerbahçe 29 yaşındaki stoperi Vitor Pereira öncesi kadrosuna katmış ancak Portekizli teknik adam geldikten sonra Caulker'ı kadro dışı bırakmıştı.
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