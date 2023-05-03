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FIFA Başkanı AB ülkelerini böyle tehdit etti!

FIFA Başkanı AB ülkelerini böyle tehdit etti!
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA Başkanı Gianni Infantino, beş büyük avrupa ülkesine FİFA Kadınlar Dünya Kupası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bu geliri bir yerden yaratmalıyız ve bize yardım etmeliler. Yoksa yayın haklarını bu kadar ucuza satmayız. Avrupalılar da Kadınlar Dünya Kupası'nı izleyemez."

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Başkanı Gianni Infantino, beş büyük avrupa ülkesini bu sözlerle eleştirdi.

Cenevre'deki bir dünya ticaret örgütü etkinliğinde konuşan Infantino, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'dan Dünya Kadınlar Kupası'nın yayın hakları için gelen tekliflere tepki gösterdi.

1 ila 10 milyon dolar arasında değişen teklifler için "hayal kırıklığı" dedi.

FIFA Başkanı ayrıca, "Adil teklif gelmezse FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı beş büyük avrupa ülkesinde yayınlamayız" dedi.

Etiketler FIFA başkan ab ülkeler
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