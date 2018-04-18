  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 2018 Dünya Kupası
  5. 18 Nisan 2018 17:04

Seçim günü Dünya Kupası'nda 3 maç var !

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağını duyurmasının ardından sporseverlerin aklına ilk olarak Dünya Kupası geldi. İşte seçim günü oynanacak maçlar...

Seçim günü Dünya Kupası'nda 3 maç var !
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapacağını ilan etti.

Seçim günü Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda 3 maç oynanacak. İşte 24 Haziran'da yapılacak maçlar: İngiltere-Panama, Japonya-Senegal, Polonya-Kolombiya...

Dev turnuva 14 Haziran'da başlıyor

14 Haziran'da Rusya-Suudi Arabistan maçıyla başlayacak turnuva, 15 Temmuz'da Lujniki Stadı'nda oynanacak finalle sona erecek.

Erken seçim, Gazi Koşusu'nun gününü değiştirdi !Erken seçim, Gazi Koşusu'nun gününü değiştirdi !

 

dünya kupası , erken seçim , 24 haziran , fikstür
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM