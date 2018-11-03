Abdurrahim Albayrak isyan etti! 'Artık yeter'

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe maçından sonra maçın hakemi Fırat Aydınus hakkında sert sözler kullandı.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın 2-2 biten Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamalar;

''TACA ÇIKAN TOPU HAKEM GÖRMEDİ''

Genç kardeşimiz hayatını kaybetti. Çok üzüntülü olduğumuzu söylemek istiyorum. Fenerbahçe camiasının başı sağolsun. Çok iyi giden bir maç, dostça giden bir maç maalesef gitti. Geçen hafta da söylemiştim artık sabrımız taşıyor diye. Rakip takımdan açık bir şekilde taca çıkan topu hakem görmemiş ve maç 2-2 olmuştur.

''BAŞKA BAŞKANLAR GİBİ BAĞIRALIM MI?''

Allah'ın adaleti var, inanıyoruz. Ama artık yeter! Yazık ya yazık. Başka başkanlar gibi çıkıp bağıralım mı? İnsan gibi konuşuyoruz. Yazık günah değil mi ya? Yazık, günah! Galatasaray, hak istiyor. Herkese eşitlik istiyor. Hakemin, yan hakemin gözü önünde top taça çıkıyor ama topu rakibe veriyor.

''BEN DE KALP KRİZİ GEÇİREBİLİRDİM''

Heralde yakında seçim olacak. Federasyonda bir seçim olacak. O zaman bakacağız. Hiç kimseye bize bir şey verin demiyoruz. Sadece adalet istiyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıp buraya geliyoruz. Futbolcular çalışıyor. Ben de burada kalp krizinden gidebilirdim. Herkes artık elini vicdanına koysun. Buraya kadar geldik artık ya.

''ARTIK YETER!''

Ben hakemler için artık fazla konuşmak istemiyorum ama taraftarımızın sabrı taştı, yönetimin sabrı taştı. Artık yeter ya yeter! Gerçekten yeter. Son derece üzgünüm. Maç sonu Fenerbahçeli futbolcuları teker teker içeri soktum. Onlar bizim misafirimiz çünkü. Onlar da bizim için aynısını yapar. Belhanda'nın suratı kıpkırmızı şu an. Bunların olmaması lazım. Kavga benim hiç tarzıma uygun bir şey değil. Malesef önlenemez bir hale geldi. Allah'a şükürler olsun fazla büyümeden bitti.

''PENALTI POZİSYONU TARTIŞMALIDIR''

Hakemin kararına saygı duymak lazım. Ndiaye'yi VAR'dan görmüş, kırmızı kart çıkarmıştır. Taç pozisyonunda da VAR'dan baksaydı, onu da görürdü. Penaltı pozisyonu da tartışılır. Muslera önce topa vuruyor, sonra rakibe vuruyor. O pozisyon tartışmalı.

''KULÜBE NİYE ÇILDIRDI PEKİ?''

Kulübeleri çıldırtan olaylar nelerdir? Fatih hoca ve Hasan hoca inatla hakemlere görüntüye VAR'dan bakın diyor ama bakmıyorlar. O yüzden sinirlendiler.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Serdar Aziz ise 2-0 iken 3 - 4'ü bulmaları gerektiğini ancak üzgün olduklarını dile getirdi.

İşte Serdar Aziz'in maç sonundaki sözleri...

''Skoru koruma mı diyelim artık bilmiyorum biraz daha topu rakibe verdik. Ardından iki şanssız gol yedik. Biri penaltı, biri uzak noktaya gidiyor. 2-0'ken farka gideceğimiz maç 2-2 sona erdi. Böyle olmamalıydı. Çok üzgünüz, yapacak bir şey yok.''



