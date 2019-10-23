Abdurrahim Albayrak: Taraftarın Belhanda tepkisi hoş olmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Real Madrid'e 1-0 mağlup olan Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, karşılaşma sonunda Radamel Falcao ve Belhanda tepkisi ile ilgili konuştu.

"İyi hazırlanmıştık. Çok da güzel pozisyonlara girdik ama atamadık. Son dakikada bile yakaladığımız pozisyonu gole çevirsek berabere biterdi."

"Real Madrid ile oynadığımızı unutmamalıyız. Bizim de çok iyi oyuncularımız var ama PSG'den sonra Real Madrid'e de yenildik. Çok üzgünüm. Taraftarlarımızın futbolcularımıza gösterdiği tepkiye çok üzüldüm. Bu oyuncular bizi 2 yıl şampiyon yaptı."

"TEPKİ HOŞ OLMADI"

"Bu oyuncuların aileleri bizimle birlikte oturuyor. Stattan çıktılar, gittim onları aldım, geri getirdim. Taraftarları ne kadar sevdiğimi onlar çok iyi biliyor. Bugün rakibimiz Real Madrid'di. Real Madrid'e 1-0 mağlup olduk diye oyuncularımıza bu tepki hoş olmadı. Futbolcularımız onlara sahip çıksın. Biz birlik olursak, önümüzde kimse duramaz."

FALCAO AÇIKLAMASI

"Falcao ile ilgili hiçbir problem olamaz. Sakatlığı var. İnşallah kısa sürede sakatlığını atlatacak. Beşiktaş maçına yetişip yetişmeyeceğini hocamız bilir ama sonraki maçta sahada olacak."

"Galatasaray formasını giyen tüm oyuncular değerlidir. Sakın olalım dolduruşa gelmeyelim. Bu oyuncular bizim değerlerimizdir."

