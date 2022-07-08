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  4. Acun Ilıcalı'ya büyük darbe: Galatasaray devreye girdi...

Acun Ilıcalı'ya büyük darbe: Galatasaray devreye girdi...

Acun Ilıcalı'ya büyük darbe: Galatasaray devreye girdi...

Hull City'nin transfer etmeye çalıştığı Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik için Galatasaray devrede.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City, bir süredir Antalyaspor'un 23 yaşındaki sol kanat futbolcusu Doğukan Sinik ile yakından ilgileniyordu. Bugün ise flaş bir gelişme yaşandı.

Hull City'nin transfer etmeye çalıştığı Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik için Galatasaray da devreye girdi. Milli oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk çok isterken, Sarı-Kırmızılılar resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Transferin son dönemde hızlı takımı Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olduğu öğrenilirken, bu yeni gelişmenin ardından Antalyaspor'un nasıl bir yol izleyeceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

Etiketler acun ılıcalı darbe
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