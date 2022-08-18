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Adana Demirspor, Artem Dzyuba'yı kadrosuna kattı

Adana Demirspor, Artem Dzyuba'yı kadrosuna kattı

Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Zenit forması giyen Artem Dzyuba'yı renklerine bağladı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Mavi Şimşekler'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzyuba!" ifadelerine yer verildi.

Etiketler Adana Demirspor adana demirspor Artem Dzyuba
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