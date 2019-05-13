Adem Ljajic Beşiktaş formasıyla ligde 9. golünü attı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.

Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, Adem Ljajic ve Ricardo Quaresma'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı futbolcu Caner Erken'in kendi filelerine gönderdiği top, konuk ekibin tek golü oldu.

Süper Lig'de 18 galibiyete ulaşan Beşiktaş, ayrıca aldığı 8 beraberlikle puanını 62'ye çıkardı ve 3. sıradaki yerini korudu.

BEŞİKTAŞ'IN DİNAMOSU: ATIBA HUTCHINSON

VODAFONE PARK'TA ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Beşiktaş, Vodafone Park'ta üst üste 5. galibiyetini aldı.

Siyah-beyazlı takım, son 5 maçta Atiker Konyaspor'u 3-2, Göztepe'yi 1-0, Medipol Başakşehir'i 2-1, MKE Ankaragücü'nü 4-1 ve Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

ADEM LJAJIC'TEN 9. GOL

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Adem Ljajic, bu sezon ligdeki 9. golünü kaydetti.

Ligin ilk yarısında sadece 2 kez fileleri havalandıran Ljajic, sezonun ikinci devresinde ise 7 gol buldu.

QUARESMA 226 GÜN SONRA

Siyah-beyazlı ekibi şık bir vuruşla 2-1 öne geçiren Ricardo Quaresma, Vodafone Park'ta 226 gün sonra gol sevinci yaşadı.

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Dolmabahçe'deki son golünü 29 Eylül 2018'de oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor lig maçında atan Quaresma, gol hasretini sonlandırdı.

Portekizli oyuncu, ligde ise bu sezon 3. kez fileleri havalandırdı.

NECİP UYSAL DEĞİŞİKLİĞİNE PROTESTO

Siyah-beyazlı takımda Ljajic'in yerine 88. dakikada Necip Uysal oyuna dahil olurken, taraftarlar bu değişikliği protesto etti.

Taraftarlar, geçen haftaki Galatasaray derbisinde ilk 11'de oynayan Necip Uysal'ın sahaya girişi sırasında alkışlarla tepki gösterdi.

ALANYASPOR 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Aytemiz Alanyaspor üst üste üçüncü puan kaybını yaşadı.

Ligdeki son galibiyetini Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek alan Aytemiz Alanyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kalırken, Atiker Konyaspor'a 4-2 ve Beşiktaş'a 2-1 yenildi.

Ligdeki 14. yenilgisini alan Aytemiz Alanyaspor, 42 puanda kaldı.

