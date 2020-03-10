Adem Ljajic'den koronavirüs patlaması

Beşiktaş’ta Adem Ljajic tartışması mutlu sonla noktalandı. Ankaragücü maçında attığı golü kutlamayan, önce kulaklarını tıkayıp ‘Sizi duymuyorum' ardından da eliyle ‘Çok konuşmayın' işaretleri yapan Ljajic, yöneticilere işin arka planını anlattı. Yönetici Emre Kocadağ ve teknik patron Sergen Yalçın ile görüşen Ljajic, “Beşiktaş taraftarını seviyorum, onlara bir yanlışım olmuşsa özür dilerim. Amacım taraftarımızı kırmak değildi. Hakkımda yazılanlara karşı doluydum ve bunun patlamasını yaşadım” dedi.

"YANINDAYIZ' MESAJI"

Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı haberleri nedeniyle birikim yaşadığını belirten Ljajic, “Koronavirüsü kapmışım, ailemle karantinadaymışım. Bunlar tamamen yalan. Gece hayatım olduğu söyleniyor. İdmandan eve, evden idmana gidiyorum. Son zamanlarda performansım istediğim gibi değil. Çalışarak daha iyi olacağım” diye konuştu. Kocadağ “Senin yanındayız” karşılığını verdi. Yalçın da hafta boyunca oyuncusuyla daha yakından ilgileneceğini yöneticilere iletti.