Adil Gevrek: 100 tane kurşun da sıksalar yolumuzdan dönmeyeceğiz

Süper Toto Süper Lig'de oynanan E.Yeni Malatyaspor - Antalyaspor karşılaşması sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Adil Gevrek sert açıklamalarda bulundu. Dün gece yapılan saldırının kulüplerine ve Malatya halkına yapıldığını ifade eden Gevrek, “Maç öncesi çok fazla açıklama yapmak istemedik ama bu kurşunlar Malatya futboluna sıkılan kurşunlardır. Evkur Yeni Malatyaspor’un bugün kimseye haraç vermesi söz konusu olmaz. Bizden tehdit, şantajlarla haraç isteyeceklerini bekliyorlarsa 4 kurşun değil 100 tane de sıksalar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Gerekirse bu konuda canımızı da veririz, ama asla haraç vermeyiz” şeklinde konuştu.

Olay sonrası emniyet teşkilatının gerekli tüm tedbirleri aldığını da aktaran Gevrek, “Başta Valimiz ve Emniyet müdürümüz olmak üzere tüm teşkilatımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Gevrek, saldırıyı bazı taraftar guruplarının yaptığını iddia ederek, “Malatya futbolunda kendilerine taraftar diyen ama asla taraftarımızın böyle bir şey yapacağına inanmıyoruz. Bu yapılan basit bir şey değil gelip de tesise kurşun sıkacaksın, haraç isteyeceksiniz. Asla taviz vermeyeceğiz, Malatyaspor’un bir kuruşunu dahi haraç olarak vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Malatya’da ve ülke dışında yaşayan tüm Malatyalıları sporda en güzel şekilde temsil ettiklerini de dile getiren Gevrek, “3-5 çapulcuya da pabuç bırakacak durumda değiliz. Kesinlikle bu yoldan asla dönmeyeceğiz” dedi.

Takım olarak iyi yerlerde olduklarını kaydeden Gevrek, “Takım olarak iyiyiz ama bu olayların iyi giden bir takıma yapılması da kabul edilebilir değil. Failleri belli, kimin tehdit ettiğini gerekli mercilere ilettik. Bu şekilde menfaat sağlanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu şahıslara asla meydanı bırakmayacağız” diye konuştu.

Yaşanan olayları futbolcular yansıtmamaya gayret ettiklerini de sözlerine ekleyen Gevrek, “Şahsıma, yönetimimize yönelik tehditler uzun zamandır yapılıyor ama bu kadar olacağını da düşünmüyorduk. Yapılan bu hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. Burada olduğum sürece asla bunlara boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Başkan Gevrek, bugün oynanan Antalyaspor karşılaşmasını da değerlendirerek, “Çok önemli bir galibiyet aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra tek maçımız var, oradan da puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

