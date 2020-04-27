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  4. 27 Nisan 2020 19:37

Advocaat, Fenerbahçe günleri için çarpıcı ifadeler kullandı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat açıklamalarda bulundu. Türk futbolundaki başarısızlığa değinen tecrübeli çalıştırıcı gündem yaratan ifadeler kullandı.

Advocaat, Fenerbahçe günleri için çarpıcı ifadeler kullandı
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Bir dönem Fenerbahçe'de görev alan Dick Advocaat, ülkesinde açıklamalarda bulundu. Kullandığı sözler nedeniyle sosyal medyada gündem olan Hollandalı çalıştırıcı çarpıcı ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇE'DE OYUNCULAR BENİ SEVMEZDİ"

Advocaat, "Fenerbahçe kariyerimde oyuncuların çoğu beni sevmezdi. Bazı kalitesizlikleri yüzlerine söylüyordum. Bu taraftara bu mücadele yakışmıyordu çünkü. Yönetimle problemler oldu. Kalsaydım takımda tahmin edilmeyecek değişiklikler olacaktı." dedi.

"BAŞARISIZLIK SALAKLIKTIR"

Advocaat, “Türk futbolunda oyunculara aşırı romantiklik ve duygusallık yüklenmiş, kalitesizlik gizlenmiş. Gerçekler sezon sonu acı tecrübe oluyor. Bu paraların döndüğü alanda oyuncuların başarısız olması salaklıktır." açıklamasını yaptı.


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