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  4. 23 Ağustos 2019 20:45

Afriyie Acquah resmen Yeni Malatyaspor'da

Yeni Malatyaspor, Gana Milli Takımı'nın orta sahasında görev yapan ve geçen sezonu İtalya Serie A takımlarından Empoli'de geçiren Afriyie Acquah ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Afriyie Acquah resmen Yeni Malatyaspor'da
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Süper Lig'de ilk 8 içinde yer almayı hedefleyen Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, orta sahaya bir takviye daha gerçekleştirdi. İsmi Trabzonspor ile de anılan 27 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Afriyie Acquah’ın, attığı imzayla kendisini sarı-kırmızılı renklere bağladı.

Geçen sezonu Serie A takımlarından Empoli’de geçiren tecrübeli orta saha oyuncusu, 28 maçta forma giyerken, 2 de gol attı. İmza töreninin ardından kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bugün yapılan son görüşmeler sonrası, Gana milli takım oyuncusu başarılı merkez orta saha Afriyie Acquah ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyaspor , Afriyie Acquah
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