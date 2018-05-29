Ağaoğlu açıkladı: Çarşamba veya Perşembe...

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadyumu’nda basın mensuplarına görevde bulundukları 50 günü değerlendirdi. Ağaoğlu, yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda, kulübün ekonomik durumu, teknik direktör konusu ve yapılması planlanan transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.Göreve geldikleri günü takip eden gün içerisinde kulüp olarak 1-2 haciz ile karşılaştıklarını belirten Ağaoğlu, “Bunlardan en önemlisi Rodallega, çünkü rakam çok büyüktü. Bir diğeri de biz gelmeden önce alınmış olan transfer yasağı ve FIFA'ya gitmiş olan San Lorenzo, Milan, Beijing Guoan, Lazio kulüplerinin, Cardozo, Suk ve Bourceanu gibi oyuncuların lisansa engel dosyaları. Neticesinde de almış olduğumuz ve kaldırılan yasaklarının da devamı. Allah göstermesin kimse bu cezayı hak etmiyor, böyle bir uygulamaya da maruz kalmadık” dedi.

“Temmuz ayından önce lisansa engel borçları kaldıracağız”

Ağaoğlu, kredi konusunda da çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Şu anda lisansa engel olarak problem teşkil edecek Özer Hurmacı'nın 5 milyon 500 bin TL, Ersun Yanal'ın 1 milyon 500 bin Euro, Aykut Demir’in 6 milyon TL, Mehmet Ekici’nin 2 milyon 500 bin TL kesinleşmiş ve haciz istemiyle TFF'ye gönderilmiş dosyaları var. Kendileri ile rakamlarda indirime gidilmesi konusunda uzun süredir görüşüyoruz. Kulübe geldiğimde 10. gün Özer Hurmacı'nın bütün alacaklarını kulübe bırakarak feragatname imzaladığı ancak daha sonra anlam veremediğimiz nedenlerden dolayı feragatname imzalamadığı, doğal olarak yargı yoluna gittiğini gördük. Aynı şekilde Ersun Yanal ile yaptığımız görüşme ‘750 bin Euro'ya razıydım, imzalıyordum' dedi ama yine bir önceki olayda olduğu gibi kendisiyle anlaşılmaya yanaşılmayıp yargı yolunu tercih edip 1 milyon 500 bin Euro'luk alacağı var. Anlaşma imzalanacak rakamlarla şu andaki kesinleşmiş mahkeme kararları arasında ciddi farklar var. Bizim de kendilerinden bunların yarısını ödemeyi yarısından da fedakarlık yapmaları yönünde talebimiz oldu. Bunlar hassas konular. Temmuz ayından önce lisansa engel borçları öyle ya da böyle kaldıracağız” diye konuştu.

“Kulübün mevcut borcu 930 milyon TL”

Ağaoğlu, kulübün borcunun Euro olarak hesaplanmasının doğru olmadığını vurgulayarak, kulübün mevcut borcunun bugün itibariyle 930 milyon TL olduğunu açıkladı. Ağaoğlu, özellikle Türk futbolcularla da yapılan sözleşmelerde Türk Lirasını kullanmak istediklerini, yabancı oyuncularda da sabit kur üzerinden anlaşma yapmaya çalışacaklarını belirtti.

“Burak Yılmaz ve Slovak oyuncuların durumu üzerine görüştük”

Ağaoğlu, Burak Yılmaz’ın Trabzonspor’da kalıp kalmayacağı konusunun da yüksek dozda gündemi işgal ettiğini hatırlatarak, “Buna son noktayı koyan açıklamayı kulüp sitesinden yaptık. Sosa, Burak, Kucka Trabzonspor Kulübü'nün oyuncularıdır. Taliplisi varsa adres kulüptür. Burak Yılmaz’ın menajeriyle yaptığımız görüşmede kulübün kaptanı olduğunu ancak maliyetin Euro üzerinden kulüp üzerine büyük yük getirdiğini böyle bir şeyin mali sıkıntıyı kulübün an itibariyle karşılamasının mümkün olmadığını, kendisiyle devam etmek istediğimizi çok açık, net şekilde ifade ettik. Kendisinden fedakarlık istedik. Bu görüşmeler devam ediyor, tıkanmış değil. Slovak oyuncular, farklı yaklaşım sergiledi. Menajeri, ‘ben oyuncularıma kulüp arayayım’ dedi. Biz de serbest olduklarını, kulüp üzerinden rakamlarla gidebileceğini söyledik” açıklamasını yaptı.

“Basketbol takımından 11 milyonu talep ettik”

Ağaoğlu, Trabzonspor Basketbol Kulübü ile Trabzonspor’un bağının olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Bütçelerimiz tamamen ayrıdır. FIFA'nın kriterlerinde futboldan kazanılan gelirlerin başka branşlara aktarılamayacağına dair kesin hüküm var. 11 milyon TL basketbol kulübüne aktarılmış. Bu tür harcamalar için yönetim kurulu kararı da göremedim. Kulübe geldiğim gün 100 bin üzerindeki harcamaları icra kurulu kararı ile harcama kararı aldık. Yönetim kurlu kararı yok, bu parayı basketboldan talep ettik. Açıklamasını yapayım, böyle bir harcama yetkimiz olmadığı için parayı geri çağırdık.”

“Darbe yaparak kimseyi koltuğundan indirmedik”

Ağaoğlu, seçim bildirgesi yayımlamadıklarını söyleyerek, “Biz darbe yaparak kimseyi koltuğundan indirmedik. Kendimizi bir anda görevin içinde bulduk. Genel kurula 10 saat kalıncaya kadar adaylık için girişimde bulunmadık. Hala borç ödemeye çalışıyoruz. Bankaların kapılarında dolaşmaktan evimizin yolunu unuttuk. Kısa sürede bu durumdan kurtulup projeleri yapmak zor. Tabi ki projeler, çalışmalar söz konusu. HES projesini aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Bir rüzgar enerji projesi mevcut. Gayrimenkul yatırım ortaklığı projemiz var. Kısa vadede kaynak girdisini sağlamak amacıyla kulübün locaların 3 yıllığına satıldı, 2 yılı doldu, 2018-19 son sene. Satılan locaların süresi 1 sene doluyor. 30’a yakın locaların satışını gerçekleştirerek kulübe nakit girdisi sağlama çalışmalarımız var” şeklinde konuştu

“Kulübümüzü ve 5 şirketin hesaplarını inceletiyoruz”

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübü ve bağlı 5 şirketin hesaplarını inceletmeye başladıklarını belirterek, “Genel Kurul'dan önce Muharrem Usta ile de bu konuyu konuştum. Yönetime gelirsem görev aldığımız gün itibariyle bir bağımsız denetleme kuruluşu tarafından bir denetleme yaptıracağımızı, bunun kendisiyle alakalı olmadığını söyledik. Benim bakış açım son derece açık ve net. Burası Türkiye Cumhuriyeti, para birimi Türk Lirası. Para birimimize saygı gösterelim, anlaşmaları yaparken hassas davranalım, en azından yerli oyuncularla anlaşmalarımızı Türk Lirası üzerinden yapalım. Ben sadece teslim aldığımız dönem itibariyle geçmiş borçların ne durumda olduğunu, yaşadığımız dönem itibariyle yapmış olduğumuz harcamaların bir sonraki genel kurula kadar bir başka kurum tarafından denetlenmesi görüşünde olduğumu Usta'ya da ifade etmiştim. Bir bağımsız denetim kuruluşuyla anlaştık, geçtiğimiz hafta itibariyle bu kuruluş kulübümüzü ve kulübümüzdeki 5 ayrı şirketin hesaplarını incelemeye başladı. Herhalde 45 gün içinde tamamlanır. Belki biraz uzayabilir. Bu aynı zamanda iç denetim de yaparak bizi de denetleyecek” ifadelerini kullandı

“Teknik adamların isimlerinin speküle edilmesini doğru bulmuyorum”

Son 15 gündür yoğun olarak tartışılan ve basının da 1 numaralı gündem maddesinin teknik direktör konusu olduğunu belirten Ağaoğlu, “Bu kadar ismin speküle edilmesi, toplumun önüne çıkarılmasını doğru ve etik bulmuyorum. İsimleri gündeme getirilen antrenörlerin hepsi değer, bir kıymet. Bizim gündemimizde olmayan bu şekilde gündem maddesi yapılan arkadaşların hepsinden camia adına özür diliyorum. Trabzonspor hocasını kulübün yönetim kurulu belirler. Sosyal medyayı safiyane duygularıyla kullanan taraftarların her birine saygım var ama hiçbir menfaat gözetmeksizin bu kulübü yönetmeye talip olan insanların ölmüşlerine, hayattakilere bunun içinde yönetici arkadaşlarımız da dahil hakaret etme hakkını kimse kimseye vermez. Bunların bazılarının algı operasyonu olduğunu, bazı kaynaklardan yönetildiğini çok iyi biliyoruz. Fakat nereden bakarsak bakalım camiaya yakışmayan davranış, tutum. Oturduğumuz koltuk, yaptığımız görev fahri bir görev. Beğenirsiniz göreve getirirsiniz, beğenmezsiniz görevden gönderirsiniz. Ama bu tür hakaretler ve yaklaşımlarla kulübün başkanı ve yönetim kuruluna ayar verileceğini düşünüyorsanız çok büyük yanılgı içerisindesiniz. Netice itibariyle bu kulübün bir hocası olacaktır. En geç çarşamba veya perşembe günü kulübün hocasının ismi açıklanacaktır” diye konuştu.

“Kongreden bir gün önce forma sponsorluk anlaşması imzalanmış”

QNB ile halen devam eden forma sponsorluk anlaşmasının gelecek sezon sonunda sona ereceğini, ancak eski yönetimin kongreden bir gün önce forma sponsorluğunu 5 yıllığına farklı bir şirkete verdiğini ifade eden Ağaoğlu, “Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Anlaşmayı inceletiyorum. Yurt dışında takipte olduğumuz 2-3 oyuncu var. Yurt içinde 5-6 oyuncu ile ilgileniyoruz. Ciddi takipteyiz” dedi.