Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs test sonucu açıklandı

14 Mayıs'ta yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyurulan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den müjdeli haber geldi.
8 GÜNDE YENDİ
A Spor'un haberine göre Ahmet Nur Çebi'nin yapılan son testinin sonucu negatif çıktı. Tecrübeli yönetici böylece 8 günde pandemiyi yenmiş oldu.
Daha önce Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da koronavirüse yakalanmış ve yapılan tedavilerin ardından hastalığı atlatmışlardı.
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