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  4. 22 Mayıs 2020 11:04

Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs test sonucu açıklandı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi hastalığı yendi. Siyah-beyazlıların başkanının yapılan son testinin sonucu negatif çıktı.

Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs test sonucu açıklandı
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14 Mayıs'ta yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyurulan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den müjdeli haber geldi.

8 GÜNDE YENDİ

A Spor'un haberine göre Ahmet Nur Çebi'nin yapılan son testinin sonucu negatif çıktı. Tecrübeli yönetici böylece 8 günde pandemiyi yenmiş oldu.

Daha önce Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da koronavirüse yakalanmış ve yapılan tedavilerin ardından hastalığı atlatmışlardı.
 

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