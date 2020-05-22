Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs test sonucu açıklandı

14 Mayıs'ta yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyurulan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den müjdeli haber geldi.

8 GÜNDE YENDİ

A Spor'un haberine göre Ahmet Nur Çebi'nin yapılan son testinin sonucu negatif çıktı. Tecrübeli yönetici böylece 8 günde pandemiyi yenmiş oldu.

Daha önce Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da koronavirüse yakalanmış ve yapılan tedavilerin ardından hastalığı atlatmışlardı.

