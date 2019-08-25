Alanya Kasımpaşa'yı rahat geçti

İLK YARIDAN DAKİKALAR
11. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes'in ortasında Cisse topu kontrol etti. Cisse'nin sırtı dönük olarak kaleye göndermek istediği top, sağ direğin yanından dışarı çıktı.
21. dakikada Efecan Karaca orta sahada kazandığı topla Bakasetas'ı buluşturdu. Bu futbolcunun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin şutunda, kaleci Fatih Öztürk ayaklarıyla golü önledi.
29. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Junior Fernandes'in ceza alanına yaptığı ortada arka direkte Efecan Karaca kafayla Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
33. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in ceza sahasına kadar getirdiği topla buluşan Yusuf Erdoğan, kale önünde boş pozisyondaki Thiam'ı gördü. Senegalli golcü topu boş kaleye gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 berabere sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
54. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes, ceza sahası içine koşu yapan Nsakala'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun ortasında Cisse kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
59. dakikada Alanyaspor üçüncü golü buldu. Kasımpaşa ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas'ın duvar pasında topla buluşan Junior Fernandes, farkı ikiye çıkardı. 3-1.
72. dakikada Alanyasporlu futbolcu Djalma Campos, son çizgiye inen Nsakala'ya pası gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden içeriye gönderdiği topu Kasımpaşa defansı araya girerek uzaklaştırdı.
88. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Maça iki dakika önce giren Bammou, Siopis'in gönderdiği topu düzelterek ceza sahası sağ çaprazından kaleye sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün sağından filelerle buluştu: 4-1.
Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek ligde 2'de 2 yaptı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bahtiyar Birinci
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Nsakala, Caulker, Welinton, Junior Fernandes (Dk. 71 Djalma Campos), Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas (Dk. 77 Salih Uçan), Cisse (Dk. 86 Bammou)
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Hajradinovic (Dk. 63 Veysel Sarı), Aytaç Kara, Thiam (Dk. 70 Mustafa Pektemek), Khalili, Yusuf Erdoğan (Dk. 60 İlhan Depe), Koita
Goller: Dk. 29 Bakasetas, Dk. 54 Cisse, Dk. 59 Junior Fernandes, Dk. 88 Bammou (Alanyaspor), Dk. 33 Thiam (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 19 Welinton, Dk. 56 Nsakala, Dk. 61 Efecan Karaca, Dk. 66 Cisse (Alanyaspor), Dk. 30 Thiam, Dk. 45+5 Khalili, Dk. 78 Karim Hafez (Kasımpaşa)