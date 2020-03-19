SON DAKİKA
KAPANAN AVM VE PERAKENDE DEVLERİNİN GÜNCEL TAM LİSTESİ
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 19 Mart 2020 18:47

Alanyaspor'dan oyunculara koronavirüs izni!

Korona virüs salgını nedeniyle maçların ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine Aytemiz Alanyaspor'da futbolculara 4 gün izin verildi.

Alanyaspor'dan oyunculara koronavirüs izni!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

üper Lig’de kalan maçların korona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine turuncu-yeşilli ekibe 4 gün izin verildi. Alanyaspor çalışmalarına 24 Mart Salı gününden itibaren devam edecek.

“İnsan sağlığı her şeyden önemli”

Aytemiz Alanyaspor’un resmi sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, “Kulüp yönetimimiz, alınan bu kararın ardından futbolcularımıza, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, bu süreçte yurt dışına çıkmamaları ve evlerinde kalmaları gerektiğini iletti” denildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Spor Toto Süper Lig , alanyaspor , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM