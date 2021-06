Ali Koç'tan Aziz Yıldırım hakkında açıklama

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 25-26 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde flaş bir açıklama yaptı.

"1 SEZONU DAHA TARAFTARSIZ GEÇİREMEYİZ"

"Geçen yaz da umut verici bir durumdaydık. Fakat ne olduysa yazın, konfor alanları genişledi, önlemleri de daha az ciddiye aldık ve tekrar bir ikinci dalgayı yaşadık. İnşallah bu yaz döneminde bunu yaşamayız. Ben henüz olamadım aşı Covid atlattığım için ama herkesi aşı olmaya ve rehavete kapılmaya davet ediyorum. Çünkü biz kulüpler olarak bir sezonu daha seyircisiz geçiremeyiz. Bir sezon daha statların, salonların kapanma lüksü hiçbir kulüp için yok. Bizim yayın gelirinden sonra ikinci en büyük gelirimiz stat gelirleri. Bilhassa büyük kulüpler için. Bir sezonu daha böyle geçirecek hem psikolojik hem finansal durumumuz yok. O yüzden herkesten öncelikle tabii kendi sağlıkları için lütfen yazın önlemlere dikkat edelim ve aşı olacaklar da aşısını olsun."

"3 YIL İSTEDİĞİMİZ GİBİ GEÇMEDİ"

"Gelelim yönetim kurulumuza… Yönetim kurulumuza öncelikle teşekkür ediyorum. 3 sene boyunca ki ışık hızında geçti, hem benim liderliğimde hem de camiamızın çıkarları konusunda herkes özveriyle samimiyetle elinden geleni yaptı. Biz Fenerbahçe’yi devraldığımızda çok da parlak bir tabloyla devralmadık. İşimiz zaten başından zordu. Bir de benim üstümde kurgulanan algılar, benim amacım Fenerbahçe’ye başkanlık yapmaktan öteye, hatta kulübümüzü bir araç olarak kullanıp siyasi emeller içinde olduğum pompalanmıştı biliyorsunuz. Ne yazık ki yer edindi. Bana göre deli saçması bir olaydı. Şu an bunun değiştiğini düşünüyorum. Bu algı, bu rüzgardan nasibini alan, durumdan faydalanan veya kraldan çok kralcı olan veya rüzgarın geldiği yerleri daha sempatik gören insanlar tabii bizim saha dışındaki hayatımızda kolay olmadı. Yönetim kurulundan buraya gelmiştik, burayı daha sonra açarız. Yönetim kurulu olarak hem finansal açıdan hiç konfor alanı kalmamış bir Fenerbahçe’ye geldik hem 4 yıldır şampiyon olamamış bir kulüp, şampiyonluk baskısı var hem de diğer hiçbir rakibimizin uğraşmak zorunda kalmadığı dış etkenlerle uğraşarak bir 3 yıl geçirdik. İstediğimiz gibi geçti mi hayır. Bir gerçek var ki herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı."

"KİMSEYİ PARA VERSİN DİYE ALMIYORUZ"

"Hiç kimseyi ekonomik gücü, para versin diye almıyoruz. Bu geçmişte denenmiş yöntemlerdi, bu çağa ters düşen yöntem. Sözkonusu Fenerbahçe ise son derece cömert insanlara sahibiz. Büyük iş adamı reklam veriyor, locasını alıyor, sponsor oluyor, taraftarımız forma alıyor, SMS atıyor. Yıllardır böyle olmuştur."

"İLK SEZONDA ÇOK DEĞİŞİKLİĞE GİTMEK YANLIŞTI"

"Genel kurulumuzu, kongrelerimiz bizi layık görürse sonuna kadar götürürüz. Şampiyon olunca devam edip etmeme konusunda düşüncelerimi gözden geçiririm. Fenerbahçe üzerinde algı, maniplasyon kurgusu var. Bir de Ali Koç karşıtlığını koyduğunuzda zaman zaman sorguluyorsunuz, ne yapmaya çalışıyoruz, insanlar ne ile uğraşıyor diye. Bazen mantıkla, bazen duygular elvermez. Herhalükarda 3 sene , atılan tohumların meyvelerini toplama dönemiydi. Pekçok yapısal konuda biz bunu yaptık. Bizi sıkıntıya sokan, esas konu 1. sezonumuzda hiç beklemediğimiz gelişmelerle, sonuçlarla karşılaşmak. O zaman ne şampiyonluk vadettik, ne de pembe dünya. Belki de en yanlış tercihlerden bir tanesi futbol anlamında çok büyük değişikliğe gittik. Arkasından gelen sonuçlar bütün odağımızı, enerjimizi, motivasyonumuzu, ne yazık ki günlük olaylara, günlük sonuçlara odaklamak zorunda kaldık."

AZİZ YILDIRIM SÖZLERİ

"Fenerbahçe Spor Kulübü'ne aday olan herkese saygım sonsuzdur. Sadece aday olana değil forma satın alanını da omzumda taşırım. Aday olan arkadaşımızı saygı ve saygıyla selamlıyorum. Kulübümüz tüm adayların emrindedir. Güçlü aday, güçsüz aday yorumu yapmayacağım, kim çıkarsa çıksın benim konumumu değiştireceğini zannetmiyorum, buna Aziz başkan da dahil."

"GENEL KURULDAN E-SPOR İZNİ İSTEYECEĞİZ"

"E-spor ne yazık ki, çünkü saatlerce bilgsayarın önünde oturuyorsunuz, bana göre tam spor değil ama fakat öyle e-spor turnuvaları var ki, finalleri 500-600 bin kişi canlı izliyor. Kazandıkları para ödüllerine baktığımızda büyük turnuvalarla eşdeğere geldi. Birçok spor kulübü de Avrupa'da bu yönde yatırım yapıyorlar. Fenerbahçe SK olarak da bunların tohumları 1907 derneğinde atılmıştı. Genel kuruldan bunu Fenerbahçe SK bünyesinde yapılmasının iznini isteyeceğiz. En kolay sponsor bulan alanlardan biri. Bugün 1907'nin faaliyetlerini yürüttüğü e-spor takımı hiçbir şekilde finansman sıkıntısı yaşıyor."

"TARAFTARLARA MAHCUBUZ"

"Fenerbahçe taraftarları en kötü günümüzde sonuna kadar yanımızda durdular. Onlara mahcubuz, onlara yaşatmak istediğimiz güzel günlerin yakında olduğuna inanıyorum. Ben hiçbir zaman böyle konuşmam. Ben bu dönemimizin çok daha başarılı, sağlıklı geçeceğine inanıyorum."

"BURAK ELMAS'I ÇOK ESKİ TANIRIM"

"Burak Elmas Bey'i mektupla tebrik ettim. Burak Bey'i çok eski tanırım. Gençliklerimizde tanırım. Eşini daha eski tanırım. Eşi eşimin ailesiyle çok yakın dostumuz. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Ama sözkonusu Fenerbahçe olunca ben, sözkonusu Galatasaray olunca o, dostluklar penceresinden zaman zaman bakmayabiliriz. Her zaman bir masanın etrafında buluşabilecek olgunlukta olduğumuzu savunmuşumdur. Biz her zaman dostluk elimizi uzattık. Anadolu'daki bütün kulüplerle aramız iyi. En çok polemiğimiz olan kulüp olmasına rağmen Trabzonspor'la da gayet iyi ilişkilerimiz var. Bizim dostluk elimiz her zaman bakidir. Her zaman büyük resme bakarak hareket ettim. Kendimize yarayacak, başkalarına yaramayacak konuların sözcülüğünü, muhasebesini, bayraktarlığını yapmadım. Zaman zaman kendi zararımıza olanları da destekledik. Harcama limitlerini hatırlayın. Geçen sene yabancı kuralında indirime gdecektik, bizim işimize gelirdi, başka kulüpler hazır değildi. Biz onu destekledik. Bazı taraftarlarımız 'sana ne' diyebilecektir şimdi. Bizim fıtratımız böyle. Anadolu kulüplerinde karşılığını gördük. Ne yazık ki büyük rakiplerimizle rekabet, tribünlere sevimli gözükmek ilkelerimizin, prensiplerimizin önüne geçebiliyor."

"BURAK ELMAS ARKADAŞIM DİYE BAKAMAM"

"Galatasaray'a dönersek sayın Mustafa Cengiz'le ilişkilerimiz asgari müşterekte buluşabilecek seviyede. Ta ki son derbi maçında yalan, yakışıksız, son derece çirkin ithamlarda bulunduğu için son bir kaç ayda ne yazık ki o ilişki koptu. Burak Bey benim arkadaşım diye bakamam. Türkiye'nin en büyük camialarından birinin başkanı olarak bakarım. Sayın Cengiz son dönemde konuştukça Allah'tan artık bizi unuttu, kendi takımıyla uğraştı, biz bir nefes aldık. Enteresan söylemleri gördük. Bu Fenerbahçe ile Galatasaray ilişkisinin belli bir seviyede olmasını engellememeli. İnsanlar başkanlık koltuğuna oturunca başka fıtrata geçebiliyorlar. Burak Elmas aile dostum. Türk futboluna büyük hizmetler edebilir. Bazı konular var ki, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray beraber adım atsa, çok büyük yapısal değişiklikler yapabiliriz."

"KULÜPLER YEKVÜCUT OLMAZSA..."

"Burada bir kişi 'Ali Koç, Fenerbahçe'nin çıkarı için Kulüpler Birliği'ni kullandı' desin, herkesle her yerde tartışmaya hazırım. Kulüpler ne kadar yekvücut olamazsa Federasyonun bize karşı gücü o kadar artıyor. Aslında böl ve yönet yaklaşımı. Burada ilk defa böyle bir şeyi telaffuz ediyorum. Kulüpler yekvücut olacağı zaman çok daha kuvvetli olacağı için bence. Külüplerin birliği ne kadar zayıf olursa taleplerin yerine gelmesi o kadar zorlaşır. Türkiye Futbol Federasyonu kim olursa olsun, hangi dönem olursa olsun iki ana görevi var; kulüplere hizmet etmek, Türk futbolun kalkınmasını kalıcı bir şekilde, mali açıdan sağlıklı olması. Mevcut federasyonun içinde futbolu seven, geleceğini düşünen, yapısal değişikliği yapayım da meyve versin, deli gibi gençlerden, öz kaynaklardan futbol yetiştirecek yapıyı kurayım, mevzuatı değiştireyim, teşvik vereyim, bu mantalitede değil. Zaten Federasyon 4 kişiyle yönetiliyor.