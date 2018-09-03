Ali Koç'tan Cocu'ya destek !

Fenerbahçe'de Kayserispor karşısında alınan mağlubiyetle üst üste 3’üncü maçını kaybedip tarihin en kötü sezon başlangıcına imza atan Phillip Cocu’ya yönetimden tam destek geldi. Sarı-Lacivertliler’in Başkanı Ali Koç, eleştiri oklarına hedef olan Hollandalı teknik adama sahip çıkarak, “Biz Cocu ile yeni bir yola çıktık. Yenilgiler nedeniyle üzgünüz ama hocamızın arkasındayız” dedi.

BİRAZ SABIRLI OLMAK GEREKİYOR

Kanarya’nın Başkanı, her şeye rağmen Hollandalı teknik direktörün oynattığı futboldan memnun olduklarına vurgu yaparak, “Takımın yüzde 80’i değişti. Her şeyin yerli yerine oturması için zamana ihtiyaç var. Fenerbahçe çok daha iyi olacak. Biraz sabır gerekiyor. Hocamız Cocu da elinden geleni yapıyor. Biz hem ona hem de oyuncularımıza güveniyoruz. Taraftarımızdan da desteğe devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK

Koç, Kayseri yenilgisi sonrası Cocu’nun oyuncularla soyunma odasında bir toplantı yaptığını belirterek, “Herkes alınan sonuç nedeniyle üzgün. Milli arayı çok iyi değerlendirerek Atiker Konyaspor maçıyla yeni bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Yeni gelen arkadaşlarımız da takıma güç katacaktır. Değişimler sancılı oluyor. Biz de bunuyaşıyoruz. Ancak endişeye kapılacak bir durum da yok” ifadelerini kullandı.