Ali Koç'tan Ersun Yanal - Emre Belözoğlu kavgası açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 3-1 kazandıkları Beşiktaş derbisi sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. 'Maçlar böyle iyi yönetilirse Fenerbahçe'nin önünün açık olduğuna inanıyoruz' diyen Koç, Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal'ın kavga ettiği iddiasını yalanladı. Ali Koç, çok konuşulan TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'le görüşmesiyle ilgili de ilk kez açıklama yaptı.

İşte Ali Koç'un açıklamaları...

"İyi oynadık, üstün oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hem iyi oynadılar, hem oynatmadılar. Kazasız belasız maç bitti. İhtiyacımız olan maçtı. Daha kıymetli olması için haftaya kazanmamız lazım. Ama biz ekibimize, oyuncularımıza, hocamıza inanıyoruz. Maçlar da böyle iyi yönetilirse Fenerbahçe'nin önünün açık olduğuna inanıyoruz.

EMRE BELÖZOĞLU - ERSUN YANAL KAVGASI İDDİASI

Emre ile kavga muhabbetini şimdi duydum. Bazı kanallarda iki tane ayrı iddia ortaya atıldı. Biri hocayla kaptanın kavga ettiği. Biri istifa açıklaması. Yani çok uğraşılıyor bir türlü karıştıramıyorsunuz. Galibiyetin keyfine varalım diyeceğim, müsaade etmiyorsunuz. Ne basketbol tarafında, ne futbolda, pek çoğu hayal ürünü olan, her iddiaya bir cevap veremeyiz. İşler kötü gidince daha da çoğalıyor. Söz konusu Fenerbahçe ise derin komplo teorileri üretiliyor. Hafta içi Obradovic ile ilgili bir sürü şey söylendi.

"TELEVİZYON PROGRAMINDA BİRİNİ GÖRDÜM, UTANDIM"

'Ersun hoca istifa edecek' diyorsunuz. Hangi birine cevap verelim. Bazı kanallar bazı kişiler bu üretim konusunda çok daha başarılılar. Yoğun mesai harcadılar. Burada gülecek bir şey yok. Bir yığın problemle uğraşıyoruz. Bin tane spekülasyonla uğraşıyoruz. Dün bir televizyon programında birini gördüm utandım. Türk futbolu adına mı, onun adına mı utanayım bilemedim. Yüzde 30-40 olayının bizimle alakası olmadığını söyledim. Ne bunu konuşan var, ne ilgilenen var.

"TFF YÜZDE 40'A ÇIKMASINI İSTEYENLERİ AÇIKLASIN"

Adam diyor ki, 'Bizi gerizekalı mı zannediyorsunuz. Fenerbahçe federasyonla konuştu yüzde 40'a çıktı' TFF'ye sesleniyorum; Böyle bir talebimiz oldu mu? Ama önce 'yüzde 40'a çıksın' diyip, sonra 'yüzde 30'a insin' diyenler kim? Açıklasınlar. Ya öyle ya böyle Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışıyorsunuz. Basketbol hocamızın canı sıkkın, olur böyle şeyler. Ersun hocayı tebrik ederim bütün hafta çalışabildi. Bu kadar yoğun eleştiri. Hem futbol, basketbol tarafında. Biz bir şey yaparsak açık yaparız. Biz arkadan iş yapmayız. Mümkün olduğunca şeffaf olmaya çalışıyoruz. Yüzde 30'dan 40'a Fenerbahçe'nin çağrısı oldu mu, olmadı mı? Federasyon bunu açıklasın. Biz daha lisans kurulu ile toplanmadan bu açıklama yapıldı.

"O TOPLANTIYI HAKEMLERLE İLGİLİ YAPTI, GİZLİ SAKLI YOK"

Gelelim Zorlu'daki toplantıya. (Ali Koç-Nihat Özdemir-Zekeriya Alp görüşmesi) 6 maç kazanmışız, altısına da ertesi hafta maç verilmiyor. Hakemler bundan bir mesaj alır mı, almaz mı? Bunla ilgili rahatsızlığı belirtmek için federasyonla iletişime geçtik. Riva'da olacaktı zaman yoktu Zorlu'da oldu. Gizli saklı yok."

