Ali Ravcı: Galatasaray maçının hakkı beraberlikti

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile 1-1’lik skorla berabere kalan Btc Turk Yeni Malatyaspor'da Sportif Direktör Ali Ravcı, takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçında eksiklerine rağmen bölüm bölüm iyi oynadıklarına dikkat çeken Ravcı, “Haftalar ilerledikçe daha iyi bir duruma geldiğimizi görmek bizleri memnun ediyor. Galatasaray karşısına eksiklerle çıkmamıza rağmen, bütün oyuncularımız yüksek bir performansla mücadele ettiler. Hepsini tebrik ediyorum. Tabi karşınızdaki rakip geçen sezonun şampiyonu ve kadrosunu önemli ölçüde korumakla beraber üzerine de takviyeler yapmış bir takımdı. Her iki taraf için de gidip gelen bir müsabaka oldu. Bence maçın hakkı beraberlikti, öyle de oldu. Giderek yükselen form grafiğimiz bu maçta da göze çarptı. Bu sezon güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Oyuncularımız sahada çok iyi işler yaptılar. Hepsinin yüreklerine sağlık" diye konuştu.

"ANTALYASPOR MAÇINA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

Ravcı, bu hafta oynayacakları Antalyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirterek, "Bizim için Galatasaray maçı geride kaldı. Artık önümüzdeki müsabaka olan Antalyaspor karşılaşmasını düşünüyoruz. Hazırlıklarımız pazartesi günü itibariyle başladı. Takımda sakatlıkları olan oyuncuların son durumuna bir kez daha bakacağız. Gökhan Töre’nin önümüzdeki milli aradan sonra aramıza döneceğini öngörüyoruz. Bifouma’nın ise son durumuna göre hareket edeceğiz. İnşallah hazırlıklarımızı en iyi şekilde tamamlayıp, bu zorlu deplasmandan puanlarla dönmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

