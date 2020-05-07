Almanya'da futbol ligleri 16 Mayıs'ta başlıyor!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile spor müsabakalarının tamamı ertelenen Avrupa’da liglerin açılma tarihleri yavaş yavaş belirleniyor. 16 Mart’ta askıya alınan Almanya Bundesliga’da, yapılan görüşmeler sonrası liglerin önümüzdeki hafta açılmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Bundesliga CEO'su Christian Seifert, 16 Mayıs'ta oynanmaya başlanacak olan karşılaşmaların koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynatılacağını belirtti.
Almanya Bundesliga’da önümüzdeki haftanın maçları şöyle:16 MAYIS CUMARTESİ
16.30 Dortmund - Schalke 04
16.30 RB Leipzig - Freiburg
16.30 Hoffenheim - Hertha Berlin
16.30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn
16.30 Augsburg - Wolfsburg
19.30 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach17 MAYIS PAZAR
16.30 Köln - Mainz
19.00 Union Berlin - Bayern Münih18 MAYIS PAZARTESİ
21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen
(DHA)
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